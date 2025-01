¿La gran tormenta de nieve impactará directamente a Mass. o se irá al mar?

Nos mantuvimos al margen durante los últimos días mientras una gran tormenta invernal atravesaba el país, creando condiciones de ventisca en Kansas City y paralizando la capital del país con varios centímetros de nieve. Naturalmente, nos preguntamos si la situación se resolverá aquí en Nueva Inglaterra mientras nos defendemos de múltiples olas de frío y viento en los próximos días.

Es posible que obtengamos nuestra respuesta pronto.

Las previsiones se han ajustado a una tormenta que se desplaza desde Texas a finales de esta semana y que apunta a la costa este. En este momento, nuestros dos modelos más fiables muestran una propuesta de todo o nada: o nos golpea directamente o se aleja silenciosamente del Atlántico medio (aparentemente nuestro nuevo cinturón de nieve) y se dirige al mar.

¿Nieve del fin de semana en Boston?

La trayectoria de la tormenta aún podría cambiar

Por supuesto, esto nos presenta un dilema. ¿A quién creer?

Sabiendo perfectamente que CUALQUIER pronóstico o perspectiva que demos quedará obsoleto tan rápido como lo escribimos, me inclino a pensar que habrá algún impacto aquí en Nueva Inglaterra. De la noche a la mañana, la orientación particular que muestra que prácticamente no habrá nieve comenzó a inclinarse hacia la posibilidad de que haya al menos un poco de nieve.

En cada caso de nuestra orientación modelo, podemos investigar los "miembros" individuales que conforman un pronóstico de consenso (sigan conmigo), conocido como un conjunto.

De los aproximadamente 50 miembros de este conjunto, solo un par de ellos mostraron nieve el lunes por la mañana. Por la tarde, ese número aumentó a varios más, y por la noche, incluso más que eso. En esencia, se está "acercando" a la idea de cierta acumulación. Este es un avance significativo en la creación de confianza en un pronóstico.

Todavía es demasiado lejano discernir aspectos como la trayectoria de la tormenta, las líneas de lluvia y nieve, las posibles nevadas y los vientos, pero simplemente reducir el campo de resultados es un gran logro. Tendremos los detalles en los próximos días, pero por ahora, hay una amenaza legítima para el fin de semana que debemos controlar.

