Decenas de accidentes en Mass. y NH a causa de la tormenta invernal

El viaje matutinoeste jueves por carretera en Nueva Inglaterra era peligrosa después de que una tormenta que atravesaba la región creara condiciones de nieve o de otro tipo de superficies resbaladizas, lo que provocó docenas de accidentes en Massachusetts y New Hampshire.

La policía estatal de New Hampshire dijo que los agentes respondieron a 26 accidentes y vehículos que se salieron de la carretera entre las 9 p. m. del miércoles y las 8 a. m. del jueves. Durante ese tiempo, los agentes también ayudaron con siete vehículos averiados.

From 9 p.m. last night through 8 a.m. this morning, State Troopers responded to 26 reported crashes and vehicles off the road, and 7 disabled vehicles. Don't underestimate the snowy road conditions. Drive carefully; stay cautious and safe. #NHSP #SafetyFirst pic.twitter.com/yZxTFvQkCW

Un accidente en la Interestatal 93 en Windham cerró el carril izquierdo en dirección norte cerca del marcador de milla 7 poco después de las 7 a. m. del jueves. La policía estatal dijo más tarde que todos los carriles estaban abiertos. No estaba claro si alguien resultó herido.

La policía estatal ha hecho hincapié en conducir despacio y con precaución, instando a los conductores a no subestimar las condiciones nevadas de la carretera.

En Massachusetts, el Departamento de Transporte del estado informó de una serie de accidentes el jueves por la mañana, incluido un accidente de varios vehículos en la Interestatal 495 en dirección sur en Hopkinton que cerró la rampa de salida 54A para el tratamiento del hielo.

También hay un accidente que involucra a varios vehículos en la Interestatal 90 en dirección sur en Ludlow. Todos los carriles en la salida 59 estaban cerrados y se les dijo a los conductores que esperaran demoras.

Storm Alert: All Highway Districts are in snow and ice response..

🌨️ 1021 Pieces of equipment out on the roadways plowing, and treating.

🚫 I-90 EB/WB Speed Limit Reduced to 40 MPH from NY Line to MM 41 #Westfield



Drive slow and #DontCrowdThePlow. pic.twitter.com/YaWroLZEJ5