Tragedia familiar: Joven hispana muere y otra herida de gravedad en incendio en Springfield

Una familia hispana en Springfield, Massachusetts, atraviesa un doloroso momento después de que una jovencita muriera y otra resultara gravemente herida en medio de un voraz incendio ocurrido a inicios de semana y por el que ya se busca a una persona de interés.

Desde el Mass General, en Boston, la familia le contó a Telemundo Nueva Inglaterra que cree que el fuego habría comenzado en el área del portal de entrada de la casa, pero eso y las causas aún estarían bajo investigación. La oficina del fiscal del distrito Hampden publicó una imagen de una persona de interés que están buscando en relación a este caso.

Los hechos ocurrieron en la calle Grover, en Springfield, y cobró la vida de Janayrah Rivera, de tan solo 18 años, y quien dormía en una habitación que ubica sobre el lugar en donde se cree que comenzaron las llamas.

“My baby is never gonna drive, ella nunca va a ser mamá, ella nunca se va a levantar”, dijo afligida Michelle Quiles, madre de la víctima.

Entre sollozos, Quiles contó que ella no estaba en la casa al momento del siniestro, pero su otra hija que permanece hospitalizada, así como Janayrah y su hijo Ricardo estaban dormidos. Sus otros dos hijos pudieron salir del lugar, pero Janayrah o Nany, como le decían de cariño, no pudo salir viva.

“Mi hijo se tuvo que salir por la ventana para poder vivir. Mi hija me dijo a mí, la que está en el hospital, en el ICU, que tuvo su primera cirugía, va a tener cuatro más, va a estar aquí hasta el mes que viene”, dijo.

A las afueras del hospital Mass General en Boston donde ahora se recupera su otra hija por las quemaduras, la familia aseguró que el incendio no habría ocurrido dentro de la casa.

“El fuego no fue algo que pasó en la casa, está under investigation pero empezó en el porche… El cuarto de ella era ahí mismito ahí arriba y yo solamente de pensar que mi bebé nunca se pudo levantar y que se me quemó…”, dijo Jessica Quiles, tía de la víctima.

Janayrah se había graduado de la escuela secundaria en mayo de este año, y estaba siguiendo una carrera en educación infantil como maestra de guardería. Ante su pronta partida y con pocos detalles de cómo realmente inició ese incendio, su familia solo pide una cosa.

“Nosotros queremos justicia, justicia para esto. No sabemos nada, pero queremos justicia”, expuso Jessica.

Las autoridades le piden a cualquier residente que vivan en el área de la calle Grover en Springfield revisar videos de vigilancia entre las 4:00 a.m. y las 7:00 a.m. del lunes 16 de octubre para ayudar con la investigación de este siniestro mortal.