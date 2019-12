Tu guía para Boston Pride Week 2019

Boston Pride Week comienza el 31 de mayo, el comienzo de 12 días llenos de eventos en el área de Boston.

Aquí un vistazo al calendario de la semana:

Viernes 31 de mayo

Mediodía - Ceremonia de izamiento de la bandera, City Hall Plaza, Boston

Atardecer - Noche de película familiar: "Spider-Man Into The Spider-Verse", Boston Common

8 p.m. - God Save The Queens, Jordan Hall del Conservatorio de Nueva Inglaterra, Boston

Sábado 1 de junio

Mediodía-5 p.m. - Día del orgullo en Faneuil Hall, Faneuil Hall Marketplace, Boston

2 p.m. - High Heel Dash para caridad , Bell in Hand Tavern, Boston

7:30 pm. - Pride: Hand in Hand Chamber Commerce, Primera Iglesia de Cambridge

7:30 pm. - B-Sides: 15 años de favoritos viejos y nuevos, First Church Cambridge

7 p.m.-medianoche - A Pride Kiki en PEM, Peabody Essex Museum, Salem

8 p.m. - God Save The Queens, Jordan Hall del Conservatorio de Nueva Inglaterra, Boston

Domingo 2 de junio

7:30 a.m.-1 p.m. - AIDS Walk, DCR Hatch Memorial Shell, Boston

3 p.m. - God Save The Queens, Jordan Hall del Conservatorio de Nueva Inglaterra, Boston

3 p.m. - Coro Allegro, Rachmaninoff/Liturgia, Iglesia del Pacto, Boston

3:30 pm. - B-Sides: 15 años de favoritos viejos y nuevos, First Church Boston

6 p.m. - Conmemoración del orgullo de Boston, Garden of Peace, Boston

Lunes 3 de junio

6: 30-9 p.m. - Queer Me Out, W Boston

6-8 p.m. - Boston Pride Family Bowling Night, Lucky Strike/Jillian's, Boston

7 p.m. - Foro comunitario de Stonewall 50, Faneuil Hall, Boston

Martes 4 de junio

6-8 p.m. - Luces del orgullo, Blackstone Square Park, Boston

6-8 p.m. - Noche de pintura del orgullo, Brandy Pete's, Boston

Miercoles 5 de junio

4-7 p.m. - Boston Pride Job Fair, CIC (Lighthouse Suite), 50 Milk St., Boston

6 p.m. - OUTWOD Orgullo de Boston, CrossFit Invictus, 209 Columbus Ave., Boston

5: 30-9 p.m. - Yappier Hour Pride Edition, Liberty Hotel, 215 Charles St., Boston

6:30 pm. - Stonewall Uprising - El documental WGBH, Rabb Hall, BPL Copley Square, Boston

6-9 p.m. - Sam Adams Love conquista Ale Beer Garden Takeover, Sam Adams Taproom and Brewery, Jamaica Plain

8-9: 45 p.m. - Pride Comedy Night - Guy Branum en Laugh Boston

10 p.m. - Miércoles Latino, Legacy, 79 Warrenton St., Boston

Jueves 6 de junio

6 p.m. - Charla de autor con Russ Lopez - Autor de Hub of the Gay Universe, Commonwealth Salon, BPL Copley Square, Boston

9 p.m.-2 a.m. - Queeraoke, Midway Cafe, 3496 Washington St., Jamaica Plain.

Viernes 7 de junio

5: 30-7: 30 p.m. - Boston de Charlie Gibson: presentación y recepción de un tour especializado, Gibson House Museum, Boston

6 p.m. - Boston Dyke March, Parkman Bandstand, Boston Common.

6-9 p.m. - Assembly Row Pride Silent Disco!, Assembly Row, Somerville

6-9 p.m. - Pride Patio Party, Casa Caña, Boston

7 p.m.-medianoche - LesbianNightLifeLife Rooftop @ The Revere Hotel Boston, Revere Hotel, Boston

9 p.m.-2 a.m. - Official Dyke March After Party, Milky Way, 284 Armory St., Jamaica Plain.

10 p.m.-2 a.m. - Fiesta de Blend Pride, Blend, Dorchester

Sábado 8 de junio

10 a.m. - Pride Services, Union Church y Old South Church, Boston

11 a.m.-2 p.m. - Childs Gallery: broche de orgullo y celebración de la exposición, Childs Gallery, Boston

11 a.m.-6 p.m. - Festival del Orgullo de Boston, City Hall Plaza, Boston

Mediodía: Boston Pride Parade, Copley Square hasta City Hall Plaza, Boston

Mediodía-7 p.m. - Boston Pride Festival Bar, City Hall Plaza, Boston

Mediodía-6 p.m. - Concierto del orgullo de Boston, City Hall Plaza, Boston

2-7 p.m. - Fiesta de la Mujer LesbianNightLife ESME, Boylston y Edgar Allan Poe Way, Boston

7-9 p.m. - Lez Hang Out Live, WBUR CitySpace, Boston

7-11 p.m. - Boston Pride Youth Dance, City Hall Plaza, Boston.

7 p.m.-2 a.m. - Fiesta de Orgullo de Mujeres LesbianNightLife @ Liberty Hall, Revere Hotel, Boston

7: 30-9: 30 p.m. & 10:30 p.m.-midnight - The Donkey Show @ Pride, Oberon, Cambridge

9 p.m.-2 a.m. - LUSH: Fiesta oficial del orgullo de Womxn, club nocturno ICON, 100 Warrenton St., Boston

9 p.m. - Sábados EPIC, House of Blues, 15 Lansdowne St., Boston

TBD - Pride Community Boat Cruise, Ubicación TBD

Domingo 9 de junio

1 p.m., 2 p.m. & 3 p.m. - Boston de Charlie Gibson, Gibson House Museum, Boston

1-8:00 p.m. - JP Block Party, Perkins Steet, Jamaica Plain

1-8:00 p.m. - Back Bay Block Party, St. James Avenue, Boston

6-9 p.m. - Crucero Mass Bears y Cubs Harbour, Bay State Cruise, Boston

6 p.m. - Pabllo Vittar LIVE en concierto, Royale, 279 Tremont St., Boston

9 p.m. - Wicked Huge Pride Finale, Candibar & Legacy, 275 Tremont St., Boston

Lunes 10 de junio

6:30 pm. - Panel de discusión en En busca de Stonewall, Rabb Hall, BPL, Boston

Martes 11 de junio

7:10 p.m. - Pride Night @ Fenway Park, Fenway Park, Boston

