Universidad de Bridgeport busca sospechoso de tiroteo que dejó un herido

Una persona resultó herida en un tiroteo en la Universidad de Bridgeport, en Connecticut, el martes por la noche y la policía sigue buscando al tirador, ya que se ha levantado el cierre de la institución.

La policía de Bridgeport dijo que se realizaron disparos en la universidad y que una persona fue llevada al hospital con heridas que no ponen en peligro su vida. La policía dijo que está alerta y hablando con los detectives.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Los oficiales fueron llamados al Marina Dining Hall por un informe de disparos. Un oficial de policía asignado a la universidad respondió en cuestión de minutos y se encontró con una "escena caótica", según la policía.

Tanto el pistolero como la víctima no eran estudiantes, dijo la policía. Estaban visitando el campus y usando el comedor cuando se desató el tiroteo. Los investigadores creen que una pelea condujo al tiroteo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Ni la víctima ni el tirador eran estudiantes de la UB y este es un incidente aislado", dijo la presidenta de la Universidad de Bridgeport, Danielle Wilken, en una conferencia de prensa.

Las autoridades todavía están buscando al pistolero y creen que el sospechoso conocía a la persona que recibió el disparo.

El jefe de policía Roderick Porter dijo que las autoridades creen que el pistolero ya no está en el campus y esperan tenerlo bajo custodia pronto.

La escuela fue puesta en cuarentena después del tiroteo. Tiempo después, se levantó el cierre.

Las autoridades dijeron que no hay una amenaza inmediata para la universidad. Se le pide al público que evite el área mientras las autoridades realizan una investigación.

La policía dijo que la escena es segura y que los estudiantes y el personal están a salvo. También habrá una presencia policial activa en la universidad por la mañana.

"En este momento, el Departamento de Policía de Bridgeport está investigando activamente este asunto, pero quisiera asegurar a los residentes del South End y a los padres de los estudiantes que asisten a la Universidad de Bridgeport que actualmente no hay una amenaza activa", dijeron los funcionarios de la ciudad en un comunicado.

Las autoridades dijeron que el equipo de fútbol femenino y la multitud que asistía a un partido evacuaron el Knights Field después del tiroteo y se refugiaron en el gimnasio Hubbell. El partido se ha pospuesto desde entonces.

La organización nacional sin fines de lucro One In Five Foundation For Kids ofrece una recompensa de $5,000 por información que conduzca al arresto del tirador.

El incidente sigue bajo investigación.