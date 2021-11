Varios edificios de Yale evacuados tras llamadas de amenaza de bomba

Varios edificios en la universidad de Yale En Connecticut están siendo evacuados y la policía está investigando después de recibir llamadas sobre la colocación de bombas en varios edificios, según una alerta enviada al personal.

University Theatre, Jonathan Edwards College, Yale Art Gallery, Vanderbilt Hall, Bingham Hall, Welch Hall y Grace Hopper están siendo evacuados.

Se pide a las personas que eviten estas áreas.

Los bomberos de New Haven, la policía de New Haven, la policía de la Universidad de Yale y los equipos especializados en dispositivos peligrosos están inspeccionando todas las áreas afectadas hasta que se determine que son seguras, según el alcalde de New Haven, Justin Elicker.