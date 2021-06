Un vehículo chocó contra un negocio de tintorería en Albany Avenue en West Hartford el miércoles por la mañana.

La policía dijo que fueron llamados a la tienda Dry Kleaning by McKleans a las 8:30 a.m. y no se reportaron heridos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

No se dispuso de información adicional de inmediato.