Ver a Chayanne en concierto casi se convierte en pesadilla para televidente de Lawrence

Ver a Chayanne en concierto, era el sueño que casi se convierte en pesadilla para Jahira Artiles, una de nuestras televidentes en Lawrence, Massachusetts.

Ella compró sus boletos por 347 dólares, con meses de anticipación pero los amigos de lo ajeno por poco la dejan cantando sola.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA >Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

"Me hackearon todo, Pensaba que era algo sencillo, no pensé que me iba a afectar totalmente" Explica Artiles, quien dice que de repente le llegó una notificación a su celular, indicando que sus boletos fueron transferidos a otra persona.

Jahira dice que al reportar la anomalía a Ticketmaster, le informaron que su queja pasaría al departamento de fraude.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Ella confirma que la llamaron 72 horas más tarde pero no pudo atender al teléfono, por lo que Jahira les regresó la llamada.

"Siempre llamaba. Podía decir que seis siete veces al mes y nunca me respondieron" Apunta Jahira, asegurando que insistió desde agosto a noviembre para que le resolvieran su problema.

Artiles contactó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, al explicarnos la situación, nosotros contactamos a Ticketmaster y ellos empezaron a investigar, pero los días pasaban y la fecha del concierto de Chayanne se aproximaba.

"Faltaba una semana y media para eso. Yo dije wow, ¿Lo lograré?"

Telemundo Nueva Inglaterra siguió insistiendo con Ticketmaster, incluso horas antes de que iniciara el concierto, la compañía contactó a Artiles el día del concierto a la una de la tarde. Indicándole que sus entradas estaban listas e incluso después de nuestra intervención, Jahira fue colocada en una mejor ubicación.

"Me sentí emocionada, alegre. contenta, muy contenta, yo le diría a la gente que no dude ni un minuto para llamar a Telemundo Responde".

Ticketmaster, no ofreció un comentario específico al caso de Jahira, sin embargo varios clientes de Ticketmaster en todo el país han reportado el mismo problema, al respecto Dan Wall, vicepresidente de Livenation, casa matriz de Ticketmaster ha dicho "Nada de esto se debe a la filtración de datos de Ticketmaster anunciada por la compañía en julio. Los delincuentes están tomando control de las cuentas, usando combinaciones de correos electrónicos y contraseñas comprometidas, que consiguen en la web oscura, recomendamos a los clientes protegerse, creando una contraseña única y segura para todas sus cuentas".

Es recomendable preservar todas las pruebas de los pagos, transacciones o incluso contacto con las compañías.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.