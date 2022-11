Veteranos enfrentan dificultades para costear sus necesidades básicas en CT: Informe

Han servido y se han sacrificado por el país, pero el 23% de los 146,634 veteranos de Connecticut tienen dificultades para pagar lo básico, según revela un nuevo informe de Connecticut United Ways y su socio de investigación United For ALICE.

Roberto González, un veterano de 25 años mitad dominicano y mitad ecuatoriano, forma parte de este grupo al que se le dificulta, incluso, tener un techo seguro para vivir.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Después de graduarse de la escuela secundaria en su ciudad natal de Bridgeport, rápidamente se dio cuenta de que no estaba listo para la universidad y se alistó en el ejército de los EEUU, de acuerdo a un comunicado de prensa de Connecticut United Ways. Pasó cuatro años activos en Oklahoma y, mientras estaba en servicio activo, se casó con su esposa Julia y se convirtió en padre de su primer hijo.

El trabajo de Roberto requería mucho trabajo pesado y no se prestaba para la transición a un trabajo del "mundo real". El inicio de la pandemia afectó su capacidad para explorar nuevos puestos dentro del Ejército e hizo muy difícil criar a su hijo en aislamiento, se dijo.

“Una de las lecciones más grandes que aprendí fue poder apreciar a mi familia. Era la primera vez que estaba fuera de casa y eso me dio la oportunidad de madurar y crecer como persona”, expuso en la comunicación escrita.

Una vez que expiró su contrato, Roberto estaba listo para regresar a Connecticut. Sin embargo, sabía que tendría dificultad de poder encontrar viviendas asequibles y se comunicó con Middlesex Habitat for Humanity of CT, Inc. y presentaron una solicitud para su programa Veterans Build, un programa que trabaja para brindar oportunidades de propiedad de vivienda a los actuales militares y veteranos de todas las ramas del servicio.

En 2019, mientras que el 5% de los veteranos del estado se consideraban pobres, el 18%, más del triple, eran ALICE (Asset Limited, Income Constrained, Employed). Los hogares de ALICE ganan más que el Nivel Federal de Pobreza, pero menos de lo que cuesta vivir y trabajar en la economía moderna. Combinados, el 23% de los veteranos de Connecticut estaban por debajo del Umbral de Supervivencia Financiera de ALICE, con ingresos que no cubren los costos básicos de vivienda, cuidado de niños, atención médica, transporte y un plan de teléfono inteligente, de acuerdo a Connecticut United Ways.

“Nuestra libertad viene con la responsabilidad de garantizar que aquellos que han servido y se han sacrificado no tengan que luchar para llegar a fin de mes una vez que regresan a casa”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de United Way of Connecticut, Lisa Tepper Bates, en la misiva. “Aunque los veteranos tienen apoyos adicionales que no se les brindan a los no veteranos, hay espacio para mejorar”.

El alto costo de la vivienda en Connecticut desafía a los veteranos que alquilan y que son dueños de casas. El ALICE In Focus: Veterans Research Brief informa que el 50 % de los veteranos de Connecticut son propietarios de viviendas que ganan por debajo del umbral de ALICE y gastan más del 35% de sus ingresos en una hipoteca, servicios públicos, impuestos y seguros. Los casi 30,000 veteranos de Connecticut que alquilan tenían tasas considerablemente más altas de dificultades financieras (47% por debajo del umbral) que los veteranos que vivían en viviendas ocupadas por sus propietarios (17%), según Connecticut United Ways.

La familia de Roberto vivía con los padres de Julia, en Naugatuck, mientras completaban sus 350 horas de sudor en su nuevo hogar en Middlefield. La familia González se mudó agradecidamente a su nuevo hogar en mayo de este año.

Roberto es un estudiante de tiempo completo en UConn Waterbury. También cría a sus hijos y los cuida mientras Julia trabaja y estudia terapia respiratoria a tiempo completo. También recibe beneficios por discapacidad por el costo que su trabajo tuvo en su cuerpo y su salud mental. Y como algunos veteranos, Roberto y su familia participan en la mayor cantidad posible de asistencia pública, como WIC y SNAP, se destacó.

“Es importante tener un plan, ya sea que permanezca en el servicio activo o salga. Teníamos un plan bastante decente: tenemos una casa, vamos a la escuela y criamos a nuestros hijos con mucho amor y aprecio. El juego final supera con creces todas las cosas por las que he pasado”, dijo.

Y debido a que no pudo renunciar por completo a su sueño de servir en el ejército, actualmente Roberto está enlistado en la Guardia Nacional y está siendo reclasificado como especialista en TI para alinearse mejor con sus intereses.

Hay más información disponible aquí.