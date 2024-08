Publican impactante video de aparatoso choque de una patrulla policial robada en Bristol

En enero de 2023, un oficial de policía de Bristol, Connecticut disparó a un sospechoso acusado de robar una patrulla policial de Bristol y luego estrellarse contra el restaurante Palma's Diner, según los funcionarios.

La Procuraduría General ha completado su informe tras investigar el tiroteo. El miércoles, la oficina publicó varios videos que mostraban el tiroteo y al sospechoso alejándose, luego golpeando el restaurante, y dijo que encontraron que "la evidencia es insuficiente para establecer más allá de toda duda razonable que el tiroteo no estaba justificado y decidió no ir más lejos".

Fue en la tarde del 12 de enero de 2023, cuando Jimmie Shoemaker-González robó una patrulla del Departamento de Policía de Bristol que estaba estacionada en Quaker Lane y el oficial de policía de Bristol, Seth Petzing, disparó cuatro balas contra la patrulla mientras Shoemaker-González se alejaba, golpeando y hiriéndolo, según la Procuraduría General.

Shoemaker-González recibió cuatro disparos, dos en el muslo y dos en la parte inferior de la pierna izquierda, según el informe de la Oficina del Inspector General.

Jimmy Shoemaker Gonzalez está acusado de huir de los policías, quienes los perseguían por un robo de un Toyota a punta de cuchillo en Farmington.

Después de los disparos, Shoemaker-González continuó conduciendo durante aproximadamente dos millas y media hasta estrellarse contra Palma's Diner en Stafford Avenue.

Horas antes de robar la patrulla de la policía de Bristol, Shoemaker-González había cometido un robo de auto en Hartford, según los funcionarios.

Dijeron que se acercó a un Dodge Durango que estaba estacionado frente a una tienda de conveniencia en la cuadra 500 de Park Street alrededor de las 9:17 a.m., abrió la puerta, agarró el brazo izquierdo del conductor y trató de sacarlo del vehículo.

Cuando el conductor salió del auto, forcejearon y Shoemaker-González apuntó con un cuchillo al dueño del auto y luego le cortó la frente, según los funcionarios. Luego, el propietario del vehículo entró corriendo a la tienda y llamó al 911.

Jimmie Shoemaker-Gonzalez fue arrestado por robar un auto de la policía y luego chocar contra el restaurante Palma en Bristol.

Shoemaker-González luego se fue en la camioneta, dijeron las autoridades.

Más tarde esa mañana, chocó contra una máquina quitanieves en Scott Swamp Road en Farmington. Luego abandonó el auto robado después de perder el control y golpear una cerca y una pared de roca en los condominios Westwood II en 312 Scott Swamp Road, según el informe.

Después de abandonar la camioneta, funcionarios dijeron que Shoemaker-González intentó robar un Nissan Versa a punta de cuchillo del complejo, pero la puerta estaba cerrada con llave y el conductor se fue.

Luego, alrededor del mediodía, Shoemaker-González se acercó al dueño de un RAV4 con un cuchillo, le cortó el brazo y le exigió las llaves, según el informe. El conductor finalmente tiró sus llaves, corrió de regreso a su departamento y Shoemaker-González se fue en un RAV4 y se dirigió hacia Bristol, dijeron las autoridades.

Un sargento de policía vio el RAV4 en Davis Drive en Bristol y estacionó detrás de él para evitar que Shoemaker-González se fuera y le dijo que apagara el auto y saliera, pero Shoemaker-González retrocedió, golpeó la patrulla, una barandilla y un contenedor de basura. Luego aceleró hasta bajar por un barranco y chocar contra otra barandilla, dijeron las autoridades.

En ese momento, Shoemaker-González huyó y se subió a una patrulla policial de Bristol en Quaker Lane en Bristol, donde la policía le ordenó que se detuviera y saliera del auto, pero él no cumplió, dijeron las autoridades.

Cuando Shoemaker-González pasó a su lado, el oficial Seth Petzing disparó cuatro tiros a la puerta del lado del conductor, según el informe de la Oficina del Inspector General.

Cuando la policía habló con Shoemaker-González, él les dijo que había perdido sus llaves la noche del 11 de enero de 2023, tomó un autobús desde East Hartford hasta Park Street en Hartford y luego necesitaba que lo llevaran de regreso a casa, por lo que se acercó a una hombre en Park Street y el hombre comenzó a golpearlo.

Continuó diciendo que había estado bebiendo y fumando PCP y que no recordaba mucho de lo que sucedió después de eso, según el informe.

Admitió que robó un Toyota RAV4 y una patrulla de la policía de Bristol y dijo que "la policía lo iba a atrapar, así que"… y escuché una voz, tengo que salir de aquí. Te atraparán, te atraparán'”, dice el informe.También les dijo a los investigadores que padecía trastorno de estrés postraumático y depresión, y que era bipolar.

Los análisis de sangre revelaron que Shoemaker-González tenía benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, oxicodona y PCP en su sistema, según la Oficina del Inspector General.

Fue dado de alta del hospital el 15 de enero de 2023 y puesto bajo custodia policial.

En una entrevista del 8 de febrero de 2023, Shoemaker-González dijo a los investigadores que un incidente familiar lo estresó y provocó que recayera y volviera a fumar "polvo".

Luego, el día que robó la patrulla, perdió las llaves de su casa y fue a buscarlas, compró cinco o seis bolsas de “polvo” y fumó un par de bolsas, luego “fumó un porro que contenía algo de polvo”, dice el informe. Después de eso, sus recuerdos de lo sucedido fueron limitados.

Cuando el oficial Petzing habló con los investigadores, dijo: “Sabiendo que el sospechoso acababa de cometer varios robos de autos a mano armada y estaba armado con un cuchillo, representaba un riesgo mayor para la comunidad al estar en posesión de una patrulla policial marcada con luces y sirenas funcionales y un AR-15 listo para usar con equipo táctico”.

“Creí que el sospechoso estaba acelerando intencionalmente hacia mí y pensé que mi vida estaba en peligro. La parrilla del crucero se acercaba hacia mí y los neumáticos estaban girados en mi dirección. Por la mirada, la expresión del rostro del sospechoso y la dirección y velocidad del vehículo, creí que me iban a atropellar y matar. Luego disparé cuatro tiros contra el vehículo”, continuó Petzing.

El inspector general Robert Devlin Jr. concluyó: “Es una cuestión cerrada si el uso de fuerza letal por parte del oficial Petzing estaba justificado. Sin embargo, estoy convencido de que no hay pruebas suficientes para establecer más allá de toda duda razonable que no estaba justificado. La Oficina del Inspector General no tomará más medidas en este asunto”.

Shoemaker-González deberá comparecer ante el tribunal el 24 de septiembre.

Puedes ver el vídeo del robo de la patrulla policial y del choque contra el restaurante a continuación: