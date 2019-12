México busca a cómplices de exministro detenido en EEUU

MÉXICO - El gobierno de México consideró este lunes que "sería ingenuo" suponer que el titular de Seguridad Pública durante la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) Genaro García Luna, detenido en EEUU acusado de traficar droga y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, actuó en solitario y anunció que buscará a sus cómplices.

El actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, destacó que la detención la semana pasada "revela, con toda su crudeza, la corrupción de funcionarios de primer nivel y la complicidad de policías y altos mandos con el crimen organizado".

Consideró que esa relación "es una de las causas fundamentales de la larga noche de violencia que ha vivido México".

"No prejuzgamos pero es elemental razonar que no se trata de un caso aislado, no solo a un presunto criminal, sino a todos aquellos que se unieron en esta red con una finalidad delictiva", apuntó Durazo.

Durante la XXII Asamblea Plenaria de las Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública, que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología e Historia, Durazo dijo que el gobierno mexicano tiene que "aprender de esta lección".

"El que se corrompe y se entrega al crimen organizado más temprano que tarde termina por pagar", apuntó.

Tras el acto, Durazo dijo a medios que en su secretaría detectó una red de personas que trabajó con García Luna y que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido depurar.

"Estamos hablando de aquellos que llegaron personal o políticamente o complicitariamente comprometidos con el exsecretario de Seguridad Pública en absolutamente todas las instancias de la Secretaría, estamos trabajando ya en este proceso de depuración", expuso.

"Sería ingenuo suponer que actuó en solitario, no hay quien pueda brindar protección a una organización criminal, mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el Cártel de Sinaloa, si no es a partir de una red de protección y en esa investigación estamos trabajando".

El 9 de diciembre, García Luna fue arrestado en Estados Unidos y acusado de narcotráfico y señalado también de aceptar sobornos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, para permitirle operar con impunidad en el país.

La Fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York acusó a García Luna, quien fue arrestado en Dallas, Texas, de tres cargos por traficar cocaína a Estados Unidos y un cargo por falsos testimonios, de acuerdo con el documento legal.

"García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos de 'El Chapo' Guzmán mientras controló la Policía Federal" en momentos en que era responsable de la seguridad pública de México, indicó el fiscal federal Richard Donoghue.