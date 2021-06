Alex Verdugo se está convirtiendo en la emocionante estrella de los Red Sox

Alex Verdugo rodeó las bases el martes por la noche con una sobreabundancia de ese algo especial que le ha faltado al béisbol reciente de los Medias Rojas: pura alegría.

De manera improbable, acababa de lanzar un jonrón de tres carreras en el campo opuesto frente al relevista de los Bravos Chris Martin que se mantuvo volando, volando y volando.

Y mientras despejaba la cerca centro-izquierda, Verdugo parecía tan sorprendido como cualquiera, empujando ambos brazos sobre su cabeza en el símbolo universal de "¡Oh, Dios mío! ¡¿Mira lo que acabo de hacer ?!"

Mientras se acercaba al segundo lugar, se golpeó el pecho en una escena que recuerda el inolvidable grand slam de Shane Victorino contra los Tigres para ganar el Juego 6 de la Serie de Campeonato de 2013. "Vamos!!!", Verdugo gritó mientras giraba tercera base.

Los Red Sox necesitaban los actos heroicos, que se están convirtiendo en el valor comercial de Verdugo. Apenas unos días después de que su sencillo derrotara a los Azulejos, Verdugo volvió a dar el gran golpe, esta vez rompiendo un empate 7-7 después de que los Medias Rojas perdieran las ventajas de 5-0 y 7-4. Demostró la diferencia en una victoria de 10-8 muy necesaria.

"Es un buen bateador", dijo el manager Alex Cora. "Va hacia el otro lado, conduce la pelota por todos lados, golpea para el promedio, se embasa, es paciente. Es un buen bateador y cuando la bateó pensamos que la había fallado, pero siguió adelante, siguió volando y fue enorme para nosotros donde estábamos".

Cuando los Medias Rojas convirtieron a Verdugo en la pieza central del intercambio de Mookie Betts, sabían que iban a conseguir un bateador prometedor, pero se está convirtiendo en algo mucho más valioso para este equipo de los Medias Rojas en particular.

En un club con líderes respetados como Xander Bogaerts, Marwin González y Kiké Hernández, Verdugo agrega una dimensión de pura energía y exuberancia.

Habla de batear con fanáticos al azar antes de los juegos en Minnesota, saluda a criaturas rivales de las gradas en el Yankee Stadium y salta por el campo como el hermano pequeño de alguien. Pero en la caja, es todo negocio.

También está cumpliendo muy silenciosamente una temporada al borde del Juego de Estrellas. Los actos heroicos del martes elevaron su promedio a .291 con nueve jonrones y 31 carreras impulsadas. Su OPS de .819 se ubica en el décimo lugar entre los jardineros de la Liga Americana, y solo está ligeramente por detrás del de Betts, un jugador que gana 34 veces el salario de Verdugo.

Puede que no devore videos como J.D. Martínez, pero entra al cuadro con un plan. Por lo general, sigue practicando bateo en la jaula en lugar de en el campo, porque se siente más concentrado en su enfoque por el medio cuando no está tentado a lanzarse a las vallas. Es un bateador de ver y reaccionar, pero no obstante ha desarrollado un enfoque avanzado, como dejó en claro cuando habló sobre el juego del martes.

"Desde el principio, supe que la golpeé bien", dijo Verdugo. "La pelota simplemente siguió volando y tuve la suerte de pasar la cerca. El proceso de pensamiento detrás de ese turno al bate fue, el turno al bate anterior, perseguí un lanzamiento fuera de velocidad y lo golpeé débilmente a primera base y mi objetivo era básicamente, dejar que la pelota se hiciera profunda, dejarla viajar e intentar quedarme en el medio lo mejor que pudiera".

Luego vino la celebración. Verdugo se encendió y esa alegría es contagiosa. Es exactamente el jugador adecuado para los Medias Rojas de 2021.

"Ha estado haciendo mucho esta temporada", dijo Cora. "Lo hizo mucho el año pasado para este equipo. La diferencia es que ahora estamos en esta situación y la gente puede hablar de Alex".