Red Sox niegan que presión sobre sustancias ilegales de lanzadores sea motivo de problemas en la rotación

Los números pintan una imagen macabra, y el momento genera sospechas: desde que Major League Baseball anunció una ofensiva contra los lanzadores que usan sustancias ilegales, la rotación de los Medias Rojas se ha ido directamente al fondo.

Martín Pérez fue la última víctima en una paliza 18-4 a manos de los Azulejos el domingo, permitiendo cinco carreras antes de ser sacado en la segunda entrada. Después de un buen comienzo de temporada, los titulares de los Medias Rojas han permitido 40 carreras en sus últimas 39 entradas.



No hace falta ser un teórico de la conspiración para preguntarse si el momento del anuncio de MLB y los pútridos resultados de la última semana están relacionados. El mánager Alex Cora entiende la pregunta, pero no cree que sea el problema.

"Obviamente, el tema estará allá afuera", dijo. "Todo el mundo estará mirando el marcador y quién está lanzando y si te rindes, entonces estabas usando algo en tu última apertura. Antes de eso, muchos lanzadores se estaban rindiendo. Sé que la liga está haciendo un buen trabajo y van a llegar con un memo, pero no creo que nuestros problemas tengas que ver con cosas (pegajosas). Esos tipos también son muy buenos. Hemos hecho muchos lanzamientos en el medio últimamente y se han aprovechado de ellos", agregó Cora.

El uso de sustancias extrañas para mejorar el agarre y el control fue una parte del juego aceptada desde hace mucho tiempo, aunque técnicamente ilegal. Pero en las últimas temporadas, los lanzadores han subido la apuesta, recurriendo a todo tipo de sustancias pegajosas y pegajosas para mejorar no solo el agarre, sino la velocidad de giro y el movimiento.

El resultado es un juego en declive. Batear nunca ha sido más difícil, como lo demuestra un promedio de bateo de la liga de .237, que sería el segundo más bajo de la historia. Los ponches aumentaron, el contacto disminuyó y la liga planea publicar un memorando en los próximos días detallando los cambios en la forma en que los lanzadores son controlados.

Eso genera sospechas cada vez que un abridor tiene problemas, como el as de los Yankees, Gerrit Cole, o una rotación se derrumba, como le ha sucedido a los Medias Rojas. Durante la última semana, desde que MLB comenzó a poner en marcha estos cambios, los jonrones por partido subieron un 4.4% y los ponches bajaron un 1.6%.

Después de una de las peores salidas de su carrera, una que lo vio centrar una serie de cambios y cortadores mientras abandonaba la bola rápida alta que había demostrado ser tan exitosa a principios de la temporada, Pérez proclamó enérgicamente que está limpio.

"No soy un lanzador tramposo", dijo. "He existido por mucho tiempo y no uso ese tipo de cosas. Solo salgo y compito con lo que tengo ese día. No me pongo nada en el brazo, no me pongo cualquier cosa en mi guante. Quienquiera que lo haya hecho, es su problema. No es porque no hayamos estado haciendo bien, no lanzando bien durante tres o cuatro días, por cosas pegajosas. No. Es porque no estamos ubicando las áreas donde las queremos. Si volvemos de nuevo y lanzamos el área donde queremos, estará bien. Pero no es porque hayamos estado usando cosas pegajosas, de ninguna manera".

Es muy posible que los Medias Rojas hayan estado haciendo trampa y ahora estén pagando el precio. Después de todo, toleteros como Aaron Judge de los Yankees creen que el 95% de los lanzadores manipulan la pelota. Pero las afirmaciones sobre los Medias Rojas aún no están respaldadas por pruebas. Sus luchas recientes también podrían ser tan simples como la calidad de la competencia durante esta racha: los Astros poseen la mejor ofensiva del béisbol y los Azulejos no se quedan atrás. O podría ser el costo físico de alcanzar los totales de entradas truncadas del año pasado, lo que lleva a la fatiga. O podrían ser los simplemente como fluye la temporada.

La liga anunciará nuevos protocolos y castigos en breve. Hasta entonces, los Medias Rojas creen que sus problemas no tienen nada que ver con la inminente represión.

"Hemos hablado de eso desde el entrenamiento de primavera en adelante, que saben cuáles son las reglas y fue un problema que surgió en el entrenamiento de primavera de 2020, cuando el comité de reglas de la MLB estaba llegando a diferentes campamentos, y hablaron sobre intentar mejorar en su aplicación", dijo el entrenador de pitcheo Dave Bush.

"No es ninguna sorpresa. Es algo que debe limpiarse a lo largo del juego. Hemos hablado con los muchachos desde el entrenamiento de primavera, tuvimos otra reunión la semana pasada. Saben lo que está pasando. Saben cuáles son las reglas y qué tienen que seguirnos, y no, no creo que nos esté afectando en este momento ".