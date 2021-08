Gran bienvenida para atleta olímpica de New London

Fue un regreso a casa muy alegre en el Aeropuerto Internacional Bradley durante la noche cuando India Pagan, de New London, bajó por las escaleras mecánicas. Regresaba a casa después de jugar baloncesto en Tokio en los Juegos Olímpicos.

Sus padres y su hermana, junto con otros familiares y amigos estuvieron allí para recibirla con carteles, globos y abrazos.

Los padres de Pagan dijeron que están muy orgullosos de ella.

“Fue un sueño hecho realidad, un sueño que no sabíamos si iba a suceder alguna vez. Agradezco a Puerto Rico y al cuerpo técnico por creer en sus talentos ", dijo Moisés Pagán, padre de India.

Durante la semana pasada, la familia de Pagan invitó a NBC Connecticut a su casa, donde los recuerdos cuelgan de la pared mientras la veían jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pagan jugó en el equipo de baloncesto femenino de Puerto Rico. Es la primera vez que el equipo llega a los Juegos Olímpicos.

"Fue increíble. Fueron recuerdos para toda la vida. No puedo creer que me llame a mí misma una olímpica. Sigue siendo surrealista. Todavía me estaban llorando los ojos en el avión. Así que todavía no se ha establecido, se acabó", dijo Pagan.

Antes de ir a los Juegos Olímpicos, Pagan creció en New London. Jugó baloncesto en la liga de recreación, en New London High School y ahora juega baloncesto universitario en la Universidad Stony Brook en Long Island.