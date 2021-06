Tomase: La discusión sobre si Dustin Pedroia debería ir al Salón de la Fama es difícil

Quiero presentar el argumento. Estoy tratando de defender el argumento. Simplemente no puedo defender el argumento.

Dustin Pedroia pudo haber poseído el talento del Salón de la Fama, pero carecía de la durabilidad del Salón de la Fama. El hecho de que se lo haya quitado un deslizamiento innecesariamente sucio pertenece junto con Ulf Samuelsson golpeando a Cam Neely en la historia de lo que podría haber sucedido en Boston.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Para leer el artículo completo de John Tomase en inglés, haz click aquí

Supongo que la respuesta de Pedroia a este tema sería: "No me importa un (improperio)". Y eso es justo. Después de todo, ya se ha sometido a un reemplazo parcial de rodilla y se centra principalmente en ser lo más activo posible en la jubilación con sus tres hijos, una oración que nunca debería escribirse sobre ningún atleta de clase mundial a solo unas semanas de su 38 cumpleaños, solo uno tan impulsivo e indomable como Pedroia.

Cuando los Medias Rojas honren al ex segunda base antes del partido del viernes contra los Yankees, les dará a los fanáticos la oportunidad de despedirse de uno de los jugadores más populares en la historia de la franquicia. Pedroia no solo exprimió cada gramo de talento de su cuerpo de 5 pies y 9 pulgadas, lo sacó como el veneno de una serpiente de cascabel.

Desde su llegada como Novato del Año 2007 y héroe de la Serie Mundial a través de un premio MVP y tres puestos en el Juego de Estrellas en sus primeras cuatro temporadas, Pedroia tuvo un salto temprano al unirse a Rogers Hornsby, Joe Morgan y Charlie Gehringer en la cima de la lista de los mejores segunda base de todos los tiempos.

Garrett Richards tiene que calmarse y ajustarse al cambio

Pero como un héroe de Tolkien que absorbe una docena de flechas antes de sucumbir finalmente a una embestida de Orcos, Pedroia simplemente no pudo sobrevivir a una sucesión de lesiones que le robaron no solo una despedida apropiada, sino también los números finales de su carrera que harían que su argumento por Cooperstown sea un éxito.

Tan recientemente como en 2016, todavía existía un camino hacia la inmortalidad. Pedroia jugó con dolor durante 154 juegos y bateó .318 mientras ganaba su penúltima nominación al Guante de Oro. Sin embargo, se sometió a una cirugía de rodilla en octubre, iniciando así una espiral descendente que resultó ineludible.

Un deslizamiento sucio de Manny Machado en 2017 limitó a Pedroia a 105 juegos y terminó efectivamente con su carrera. Jugó un total de nueve juegos entre 2018 y 2019, técnicamente ganando su tercer anillo de Serie Mundial. Sin embargo, se fue 3 de 31 en sus últimas dos temporadas, bajando su promedio de bateo de por vida a .299 después de más de 12 años por encima de .300.

Estadísticas muestran que Rafael Devers es el mejor tercera base de las mayores

Ha firmado esta temporada y los Medias Rojas lo habían imaginado aún contribuyendo en la segunda base. No se sabe cómo se habrían visto sus números finales con cuatro temporadas más razonablemente saludables, pero es seguro decir que fácilmente habría superado los 2,000 hits, 1,000 carreras y 150 jonrones. Probablemente habría agregado al menos otra aparición en el Guante de Oro y el Juego de Estrellas a sus cuatro de cada uno. Tal vez estaría a uno o dos años de recibir una despedida en toda la liga al estilo de Derek Jeter o David Ortiz.

En cambio, su carrera termina como tantos otros: antes de que esté listo, el juego lo despide cruelmente en sus términos en lugar de en los suyos.

Incluso aceptando que efectivamente jugó 11 temporadas, Pedroia casi hizo lo suficiente para hacer un caso legítimo para el Salón de la Fama. Tal como están las cosas, se merece y recibirá una consideración marginal. Se mide favorablemente frente a varios candidatos, ya sea Joe Gordon, Bobby Doerr, Tony Lazzeri, Red Schoendienst o Bill Mazeroski. Y sus mejores años se comparan con los de prácticamente cualquier persona en el puesto.

Cuando se consideran las herramientas físicas de Pedroia, es asombroso que tuviera la carrera que hizo. Los cazatalentos lo ignoraron porque carecía de tamaño y velocidad en línea recta, pero jugó más rápido de lo que podía medir como la versión de béisbol del ex jugador de los Patriots Tedy Bruschi, siempre en el lugar correcto, siempre en el medio de la acción, siempre aparecía cuando importaba.

Eso debería haber sido suficiente para encontrarle un hogar permanente en Cooperstown, tal vez con el ex manager Terry Francona haciendo las presentaciones. En cambio, deja el juego sabiendo que dio todo lo que tenía, especialmente cuando se trata de su rodilla.

No hay vergüenza en el hecho de que no fue suficiente. Puede que se haya derrumbado, pero nunca se rindió y no necesita una placa para demostrarlo.