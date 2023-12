Una por una, las mejores películas del 2023, según críticos de AP

Este año fue uno muy bueno para el cine estadounidense y mundial, con grandes películas que fueron el deleito del público y los críticos.

A continuación, te presentamos las selecciones de los escritores de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle para las mejores películas de 2023:

LINDSEY BAHR

1. “Oppenheimer”

Christopher Nolan ha realizado tantas películas importantes en relativamente poco tiempo que “Oppenheimer” podría parecer algo más obvio que una fusión triunfante de todo lo que le apasiona: El cine de gran formato; la tensión entre la humanidad y la ciencia; la agitación de una mente brillante; y la maravilla de un grupo excepcional que se une para hacer algo imposible (en este caso un arma nuclear), pero también a un nivel de metaficción, la película.

2. “The Zone of Interest” (“La zona de interés”)

Al igual que “Oppenheimer”, el horror en “The Zone of Interest” de Jonathan Glazer es lo que no se ve. La representación se convirtió en un tema candente este año, como si el público no fuera lo suficientemente inteligente como para imaginar la lo peor.

En “The Zone of Interest”, es sólo un muro lo que separa a una familia nazi de las cámaras de gas de Auschwitz. La película de Glazer es una clase magistral de atmósfera: una representación escalofriante e ingeniosa de las áreas no tan grises de complicidad.

3. “Priscilla”

“Priscilla” de Sofia Coppola es tan hermosa a la vista que es fácil pasar por alto su rigurosa moderación y minimalismo en la narración.

Proporciona un escaparate singular para sus muy capaces actores, Cailee Spaeny y Jacob Elordi, en el que todo se trata de las pequeñas cosas, los momentos que podrían ser imperceptibles si no fuera por la mirada tranquila de ella. Que los herederos de Elvis no estuvieran detrás del proyecto significa que ella hizo su trabajo como artista independiente.

4. “Asteroid City”

La obra dentro de una obra de teatro de “Asteroid City” de Wes Anderson es quizás su película más consciente de sí misma, realizada en su estilo característico, pero también sobre su estilo y el artificio del mismo. Es inmensamente agradable, divertida y con frases memorables, con la mejor actuación de Scarlett Johansson y un brillante cameo de Margot Robbie.

5. “May December” (“Secretos de un escándalo”)

Se necesita un maestro como Todd Haynes para combinar auténticamente lo exagerado y el melodrama con una emoción fundamentada, y eso es lo que logró con la enfermiza y entretenida “May December”.

Es una sátira sobre actores, la exhibición de las tragedias humanas como espectáculo y un retrato conmovedor de una víctima que no se da cuenta.

6. “Kuolleet lehdet” (“Hojas de otoño” y en inglés “Fallen Leaves”)

Aki Kaurismäki fue, vergonzosamente, un punto ciego para mí. Pero el inexpresivo romance del cineasta finlandés sobre las conexiones perdidas de dos almas solitarias en un ambiente frío, poco glamoroso y empapado de alcohol es un maravilloso lugar para comenzar. Como lo descubren Holappa y Ansa, nunca es tarde para crecer.

7. “The Holdovers” (“Los que se quedan”)

Hubo algunas películas este año que fueron tan buenas y fáciles de ver que parece muy sencillo seleccionarlas.

“The Holdovers” de Alexander Payne es la mejor de ellas: una película bien escrita, interpretada y compuesta que te hace sentir como si tú también estuvieras atrapado en un internado de Nueva Inglaterra durante unas vacaciones y aprendiendo cosas sobre ti y aquellos que están en las trincheras contigo.

8. “Poor Things” (“Pobres criaturas”)

Yorgos Lanthimos crea un cuento de hadas trastornado, provocativo, descaradamente elegante y divertido que se siente completamente fresco. Los temas no son exactamente sutiles, como la insaciable Bella Baxter de Emma Stone llamando a su creador (Willem Dafoe) Dios, pero es uno de esos intentos enormes y ambiciosos que funcionan.

9. “A Thousand and One”

El guionista y director A.V. Rockwell hizo el mejor debut del año en este vibrante retrato de una madre y un hijo en Nueva York en la década de 1990.

La ciudad como personaje puede ser un tropo cansado, pero aquí sientes su hogar cambiar y gentrificarse a medida que su propia relación toma giros inesperados. Esta gran ópera prima es a la vez íntima y épica, con una banda sonora vibrante.

10. “Bottoms” (“El club de las peleadoras”)

Es un poco difícil de creer que “Bottoms” fuera una película real estrenada por un importante estudio, MGM. La directora Emma Seligman y su coguionista, musa y estrella Rachel Sennott crearon una de las películas más salvajes, más divertidas y extrañas sobre el bachillerato que la Generación Z todavía necesita descubrir y reclamar. Todavía hay tiempo.

También: “20 Days in Mariupol” (“20 días en Mariupol”), “Theater Camp” (“Ensayo General”), “Blue Jean”, “All of Us Strangers” (“Todos somos extraños”), “Eileen”, “Showing Up”, “You Hurt My Feelings”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), “Le otto montagne” (“Las ocho montañas” y en inglés “The Eight Mountains”), “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída” y en inglés “Anatomy of a Fall”), “The Pigeon Tunnel” (“Volar en círculos, de John le Carré”).

JAKE COYLE

1. “Kuolleet lehdet”

La soledad y los jefes pésimos están por todas partes en el frío mundo de lo último del cineasta finlandés Aki Kaurismäki.

Pero hay señales conmovedoras de vida debajo de la superficie inexpresiva de “Kuolleet lehdet”, una fábula minimalista sobre un posible romance entre dos solitarios de clase trabajadora (Alma Pöysti, Jussi Vatanen). Kaurismäki no necesita mucho (un viaje al cine, unas cuantas buenas canciones, un perro llamado Chaplin) para decir mucho. Un bálsamo de 82 minutos para un mundo desolado.

2. “The Holdovers”

La última película de Alexander Payne, con su ambiente acogedor y navideño en Nueva Inglaterra, a veces ha sido comparada con una cálida manta. Pero hay una fuerte vena rebelde en “The Holdovers”, muy parecida a las películas de los años 70 en las que se basa.

El reparto, que incluye a Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph y el recién llegado Dominic Sessa, es impecable. Hay mucha calidez aquí, pero también hay rabia, incluido un lamento por el espíritu perdido del cine estadounidense.

3. “Le otto montagne”

Las estaciones de “Le otto montagne” recorren la suave historia de amistad de Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch ambientada en los Alpes italianos.

La película, vasta e íntima al mismo tiempo, sigue a dos amigos de la infancia (Luca Marinelli, Alessandro Borghi) a lo largo de los años, envolviéndolos en un impresionante telón de fondo de alta montaña y las radiantes canciones populares de Daniel Norgren.

4. “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (“Spider-Man: A través del spider-verso”)

La película más vertiginosa y espectacular del año. Por muy bueno que haya sido su precuela “Into the Spider-Verse” (“Spider-Man: Un nuevo universo”), el segundo capítulo va deslumbrantemente contra las convenciones de superhéroes y los límites de la animación.

5. “Perfect Days”

El gran actor japonés Koji Yakusho interpreta a un limpiador de baños públicos, solitario y de voz suave en Tokio en esta oda profundamente encantadora a lo cotidiano de Wim Wenders.

Aunque la trama y la historia de fondo hacen avances vacilantes, “Perfect Days” trata principalmente sobre los ritmos cotidianos de Hirayam, quien lee a Faulkner por las noches, toma fotografías de árboles durante su hora de almuerzo y escucha cintas de casete (sí, incluyendo a Lou Reed) mientras conduce.

6. “Origin”

La conmovedora adaptación de Ava DuVernay a “Caste” de Isabel Wilkerson no es exactamente una adaptación. DuVernay dramatiza la escritura de Wilkerson del célebre libro de no ficción, mezclando relatos históricos de los sistemas de castas con los dramas íntimos de la propia vida de Wilkerson. La combinación fusiona conmovedoramente lo social con lo personal.

7. “Barbie”

Hay algo que no se ha dicho lo suficiente sobre la sensación fugitiva de Greta Gerwig: es la película más divertida del año.

Con disculpas por el abrasador debut de Cord Jefferson, “American Fiction”, y la obra de mentira piadosa de Nicole Holofcener, “You Hurt My Feelings”, nada fue tan inteligente como Gerwig logrando un equilibrio entre la mercadotecnia y la sátira de género.

8. “La Chimera” (“La quimera”)

El pasado está en todas partes en el encantador cuento popular de Alice Rohrwacher ambientado en 1980, bajo los pies y en los ojos melancólicos de su protagonista inglés (Josh O’Connor), el talentoso pero atormentado líder de una destartalada banda de tombaroli (ladrones de tumbas) que atacan antiguos cementerios etruscos en la Toscana. Esta es una película mágica pero terrenal.

9. “All of Us Strangers”

Lo más reciente de Andrew Haigh, el cineasta británico de “Weekend” y “45 Years”, es una dolorosa e inquebrantable historia de fantasmas.

En un aturdimiento metafísico de ensueño, la película alterna entre la relación que se desarrolla entre dos hombres homosexuales, Adam (Andrew Scott) y Harry (Paul Mescal), y las visitas de Harry a la casa de su infancia congelada en el tiempo, donde encuentra a sus padres fallecidos hace mucho tiempo. (Claire Foy y Jamie Bell). Se trata de familia, pérdida, ficción, romance, salir del armario, envejecer, y te nivelará absolutamente.

10. “Tótem”

La película de la guionista y directora mexicana Lila Avilés también trata sobre la familia y el dolor, y también tiene el poder de devastar.

El segundo filme de Avilés tras su debut de 2018, “La camarista” (“The Chambermaid” en inglés), se ve en gran medida a través de la perspectiva de la joven Sol (Naíma Sentíes) en un día en que su familia multigeneracional prepara una fiesta de cumpleaños para su padre moribundo (Mateo García Elizondo). Las vidas repletas y distraídas de sus familiares casi oscurecen la dura verdad que Sol tiene entre manos.

También: “R.M.N.”, “Anatomie d’une chute”, “Oppenheimer”, “You Hurt My Feelings”, “A Thousand and One”, “Tori and Lokita”, “Youth (Spring)”, “Killers of the Flower Moon”, “Los delincuentes”, “Orlando, ma biographie politique” (“Orlando. Mi biografía política” y en inglés “Orlando: My Political Documentary”), “Past Lives” (“Vidas pasadas”), “American Fiction”, “Ferrari”, “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza” y en inglés “The Boy and the Heron”) “Asteroid City”.