Peso Pluma, Karol G y Rauw Alejandro entre los nominados a los Grammy 2024

LOS ÁNGELES, California - Peso Pluma, Karol G y Rauw Alejandro están entre los aspirantes a las categorías latinas de la 66 edición de los Grammy que se llevará a cabo el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, informó este viernes la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

El cantante mexicano Peso Pluma recibió una nominación en la categoría de mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano) con su álbum "Génesis", mientras que el disco de la colombiana Karol G, "Mañana será bonito", y el del puertorriqueño Rauw Alejandro, "Saturno", compiten en la categoría de mejor álbum de pop latino.

TODOS LOS NOMINADOS A LOS GRAMMY 2024

SZA es la principal contendiente de los premios Grammy, con nueve nominaciones.

“Kill Bill”, su himno de venganza envuelto en una balada de R&B, le valió nominaciones a grabación del año, canción del año y mejor interpretación de R&B. “SOS” también está nominado a álbum del año y mejor álbum de R&B progresivo. La ceremonia de 2024 será la segunda vez que SZA sea nominada a grabación, álbum y canción del año en una misma edición de los premios.

Y al igual que en la taquilla, “Barbie” se verá (y se escuchará) en los Grammy. La música de la exitosa película obtuvo 11 nominaciones, incluyendo cuatro de los cinco espacios en la categoría de canción de medios visuales.

Si hay una tendencia general en las nominaciones de 2024, es que las artistas femeninas superaron a sus homólogos masculinos. La mayoría de las principales nominadas son mujeres e incluyen superestrellas como Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo. Tanto en la categoría de disco como en la de álbum del año, el único hombre representado es Jon Batiste.

“Ver a las mujeres nominadas este año, y su cantidad, no fue una sorpresa, pero fue algo que me hizo feliz”, dijo el director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr. a The Associated Press. Mason jr. cree que la representación permite que el siguiente grupo de creadores mire a las nominadas y diga: “Tal vez a alguien le encantará lo que hago algún día, o tal vez tenga la oportunidad de expresarme o expresar mis pensamientos como esa persona”.

SZA, por supuesto, lidera la carga y también obtuvo nominaciones a mejor interpretación de R&B tradicional (“Love Language”), mejor canción de R&B (“Snooze”), mejor interpretación de rap melódico (“Low”) y mejor interpretación de dúo/grupo pop (“Ghost in the Machine”). La última canción tiene una colaboración de Phoebe Bridgers quien junto con Victoria Monét está empatada como la segunda artista más nominada con siete menciones. Monét también compite como mejor nuevo artista.

Seis de las nominaciones de Bridgers son con su banda boygenius, nominada por primera vez a grabación del año, álbum del año, mejor interpretación de rock, mejor canción de rock, mejor interpretación de música alternativa y mejor álbum de música alternativa.

Otros con seis nominaciones son: Swift, Rodrigo, Cyrus, Eilish, Brandy Clark, Batiste y el productor Jack Antonoff.

Eran elegibles las grabaciones publicadas entre el 1 de octubre de 2022 y el 15 de septiembre de 2023.

Además de Monét, la categoría de mejor artista nuevo la completan Gracie Abrams, Fred again.., Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan y The War and Tratado.

Para el álbum del año, nuevamente son Batiste, boygenius, Cyrus, Rodrigo, Swift y SZA, con la adición de “Did you know that there’s a Tunnel under Ocean Blvd” de Lana Del Rey y “The Age of Pleasure” de Janelle Monáe.

La categoría de canción del año incluye “A&W” de Del Rey, “Anti-Hero” de Swift, “Butterfly” de Batiste, “Flowers” de Cyrus, “Kill Bill” de SZA, “vampire” de Rodrigo y dos temas de la banda sonora de “Barbie”: “Dance The Night” de Dua Lipa y “What Was I Made For?”.

Si bien “I’m Just Ken” de “Barbie” obtuvo una nominación, está en la categoría de composición, por lo que el actor Ryan Gosling no está nominado al Grammy.

Hay tres nuevas categorías en los Grammy 2024: mejor grabación de dance pop, mejor interpretación de música africana y mejor álbum de jazz alternativo. Cuatro de los cinco artistas en la categoría de mejor interpretación de música africana están nominados por primera vez: ASAKE & Olamide por “Amapiano”, Davido con Musa Keys por “UNAVAILABLE”, Ayra Starr por “Rush” y Tyla por “Water”. El quinto es el ya ganador del Grammy Burna Boy por “City Boys”.

Los premios Grammy 2024 se transmitirán el 4 de febrero de 2024 en vivo por CBS y Paramount+ desde la arena Arena Crypto.com de Los Ángeles.