Anciana hispana dice haber sido agredida por empleada de comida rápida

Cuando uno entra a un establecimiento ya sea un restaurante, tienda comercial, cafetería, las expectativas es de ser tratado con amabilidad y respeto sin embargo, una mujer de la tercera edad en Waterbury, Connecticut asegura que fue físicamente agredida por una empleada de un restaurante de comida rápida.

Eva Quinones entró a un restaurante de KFC y nunca imaginó que a sus 70 años sería violentamente agredida.

"En el lado derecho de abajo, me duele un poco mi oído, me duele un poquito mi cachete, el ojo cuando parpadeo me molesta", dijo Quinones.

Según los documentos judiciales, todo ocurrió el pasado lunes.

"Le dije al cajero, 'papito las papas mías están frías, tu crees que me las puedas cambiar?'"

Hacer este pedido fue lo que según Quinones provocó que la gerente, una mujer identificada como Jane Vega, de 42 años, la agrediera, causando varias heridas en su rostro.

Ella dice que revive los hechos una y otra vez en su mente y le causa mucha tristeza.

"Yo me asuste , me panique, llore… porque soy mayor de edad y la manera que ella vino yo creía que ella iba atacarme más fuerte…", dijo Quinones.

La vio venir hacia su dirección, ella tuvo la intuición de que algo no andaba bien, "ella venía pero con actitud fea, no agradable, me tiró la bandeja que yo tenía mis papas, y mi soda me la tiró todo al piso.", aseguró Quinones.

Hubo un intercambio donde la gerente le pidió que se fuera, "cuando hice mi doblaje, para salir para afuera, para evitar más problemas, ahí fue cuando me atacó", dijo Quinones.

El informe policial indica que tras revisar las cámaras, se pudo corroborar lo que Quinones decía.

Luego de este incidente , Quinones dice que le preocupa su bienestar y el de su familia, "por favor tengan mas calma, traten a las personas mejor, comunicación que es bonita y que no los agrega, no es bueno agredir, no hay que usar la violencia."

Según el reporte de la policía, la presunta agresora fue puesta bajo custodia policial y acusada de agresión en tercer grado. Se espera que ella regrese a los tribunales el 2 de agosto.