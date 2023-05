La idea detrás del negocio de redes sociales de Morgan Eckroth es simple: crear la "calidez y comodidad de una cafetería" en línea.

Lo está logrando: sus seis millones de seguidores de TikTok son un indicativo.

Eckroth abrió su cuenta, MorganDrinksCoffee, como un experimento para perfeccionar sus habilidades de marketing en redes sociales en junio de 2019. Nunca tuvo la intención de ganarse la vida con eso, pero ahora, sus videos que recrean pedidos y recrean cafeterías le permiten ganar hasta $ 9,000 por mes, según documentos revisados por CNBC Make It.

El ajetreo paralelo de la joven de 24 años consiste en publicar en TikTok, Instagram y YouTube. Sus ingresos provienen de anuncios, acuerdos de marca y ventas de mercancías. Solo le toma unas ocho horas a la semana y es mucho más lucrativo que sus otros trabajos que consumen mucho tiempo, dice.

Eckroth también es una barista competitiva y estratega de marketing para la marca de café Onyx Labs, donde gana $45,000 al año. El año pasado, su ingreso total fue de $141,000. Pero convertir lo que amas en trabajo puede ser peligroso.

“Tuve que poner límites para no quemarme”, dice.

Aquí, Eckroth detalla cómo construyó su segundo de seis cifras, cómo son esos límites y qué debe saber antes de intentar ganar dinero en las redes sociales.

CNBC Make It: ¿Cómo aprendiste a crear contenido que atrajera a una audiencia de más de seis millones de seguidores?

Eckroth: Mi experiencia en la escuela secundaria estuvo muy marcada por estar en la red social Tumblr, por lo que siempre he estado bastante al tanto de las tendencias en línea.

Mientras obtenía mi título [en la Universidad Estatal de Oregón], siempre supe que quería dedicarme al marketing de medios y la publicidad digital. Empecé a hacer TikToks como práctica y fue una progresión muy natural.

Mi contenido en TikTok e Instagram son bocetos cortos y orientados verticalmente que se centran en la vida de los baristas, como la forma en que los baristas realmente reaccionan cuando dicen: "Disfruta de tu bebida" y tú respondes: "¡Tú también!".

Comencé mi canal de YouTube para mi proyecto final en febrero de 2020 y gradualmente ganó fuerza. Mi YouTube siempre ha estado orientado hacia [videos sobre] el desarrollo de habilidades y la técnica real de hacer café.

¿De qué manera tener un negocio exitoso de redes sociales afecta la forma en que consume las redes sociales?

Hago todo lo posible por no consumir mi propio contenido u otro contenido de café en línea. De lo contrario, las redes sociales comienzan a sentirse como un trabajo todo el tiempo. Ese fue un pequeño cambio que hizo una gran diferencia.

Hay momentos, como los días en que estoy grabando, en los que necesito navegar por las plataformas para ser analítica, investigar y encontrar inspiración. Esos plazos son estrictos ahora. No alargo la grabación hasta la noche cuando no estoy preparando café.

Hago un seguimiento de los números y presto atención, pero creo que lo hago mucho menos que otros [creadores de contenido]. Solo creo contenido que me parezca auténtico, y que creo que se conectará con otras personas en la industria de servicios y hospitalidad, con la esperanza de que la gente la siga.

También he tenido que crear pasatiempos que no son monetizables. Cuando no estoy haciendo mi trabajo, generalmente estoy en librerías antiguas, buscando libros de ciencia ficción y fantasía.

También disfruto de la escritura creativa. Y tengo toneladas de proyectos de escritura en curso que no están en ninguna parte de Internet. Esos son solo para mí.

¿Qué deben saber las personas si quieren iniciar sus propios segundos negocios en las redes sociales?

Las redes sociales [como un trabajo secundario] son geniales porque hay una barrera de entrada bastante baja. Pero dudo en decir que cualquiera puede hacerlo, o más bien, que cualquiera debería hacerlo.

Es muy fácil perderse a uno mismo, a su voz, si solo está en línea y publica lo que todos los demás están haciendo. Creo que necesitas tener una tesis de por qué estás creando contenido. Es genial si eso es "Quiero vender más de mi producto". Para mí, quiero traducir la experiencia del café en línea.

Tener eso escrito por ti mismo es realmente útil, porque entonces puedes alinear cada video con esa tesis. Siempre me pregunto: "¿Estoy logrando lo que me propuse aquí?".

Eso también es como un límite. Establezca esos límites tan pronto como pueda, para que no cree algo que lo arrastre hacia el agotamiento.

Esta entrevista ha sido editada por su extensión y claridad.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Megan Sauer para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.