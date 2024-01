Nikki Haley se pregunta si Trump es mentalmente capaz de servir como presidente

MANCHESTER, Nueva Hampshire – Nikki Haley cuestionó si Donald Trump es mentalmente capaz de servir como presidente después de que la confundió con la representante Nancy Pelosi, demócrata por California, en un mitin el viernes por la noche.

Dirigiéndose a sus partidarios en Keene, New Hampshire, el sábado, Haley criticó los comentarios de Trump y argumentó que la contienda presidencial no debería ser un enfrentamiento entre dos hombres de 80 años o más.

“Vemos que [el presidente Joe] Biden ha cambiado mucho en dos años”, dijo Haley.

“Pero anoche, Trump estaba en un mitin y sigue mencionándome varias veces por qué no tomé medidas de seguridad durante los disturbios en el Capitolio. ¿Por qué no manejé mejor el 6 de enero? Ni siquiera estaba en DC el 6 de enero. No estaba en el cargo entonces”.

“Dicen que se confundió, que estaba hablando de otra cosa, que estaba hablando de Nancy Pelosi”, continuó.

“Me mencionó varias veces en ese escenario. La preocupación que tengo es, no estoy diciendo nada despectivo, pero cuando se trata de las presiones de la presidencia, no podemos tener a alguien más a quien cuestionemos si está mentalmente apto para hacer esto. No podemos”.

Los comentarios de Trump se produjeron durante un mitin en Concord, New Hampshire, el viernes, en el que criticó repetidamente a Haley, llamándola “tonta globalista” y sugiriendo que no la elegiría como su compañera de fórmula si ganaba la nominación presidencial republicana.

Hablando sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 en medio de un discurso de más de 90 minutos, Trump dijo: “Nikki Haley, ya sabes, ¿sabes que destruyeron toda la información, todas las pruebas, todo? Lo eliminé y destruí todo”.

"Todo esto, por muchas cosas como que Nikki Haley está a cargo de la seguridad", continuó. “Le ofrecimos 10,000 personas, soldados, Guardia Nacional, lo que quieran. Lo rechazaron. No quieren hablar de eso. Son personas muy deshonestas”.

Las campañas de Haley y Trump no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News. Haley ha pedido que los funcionarios federales mayores de 75 años se sometan a una prueba de competencia mental, apuntando tanto a Biden como a Trump.

Pero sus comentarios del sábado fueron algunos de los más fuertes, si no los más fuertes hasta ahora, sobre la capacidad de Trump para servir.

Trump acusó anteriormente a Pelosi de rechazar medidas de seguridad adicionales que su administración ofreció brindar para el 6 de enero.

El comité selecto de la Cámara de Representantes encargado de investigar el ataque del 6 de enero no encontró evidencia que respalde la afirmación y escribió en su informe final que el secretario de Defensa interino de Trump, Christopher Miller “refutó esto directamente cuando testificó bajo juramento”.

Tanto Haley como Trump se han centrado en la edad de Biden, retratándolo como mentalmente no apto para servir. La campaña de Biden rápidamente promovió en línea un clip de los comentarios de Haley el sábado.

“Quiero decir, creo que anoche cometió un error bastante evidente”, dijo Betsy Ankney, directora de campaña de Haley, en un foro de Bloomberg News el sábado por la tarde.

“Pero la conclusión es que ella ha estado argumentando durante meses. En su discurso de presentación habló de cómo necesitamos pruebas de competencia mental para los políticos mayores de 75 años, cómo necesitamos una nueva generación de líderes. Y eso es en lo que seguimos centrándonos”.