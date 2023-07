Licencia suspendida a restaurante North End cuyo propietario enfrenta cargos por tiroteo

La Junta de Licencias de la ciudad de Boston suspendió la licencia de bebidas alcohólicas y alimentos de Monica's Trattoria durante una audiencia el martes por la mañana, informó el martes The Boston Globe. Esto ocurre cuando su propietario enfrenta cargos criminales por un tiroteo en el vecindario de North End hace un par de semanas.

La suspensión, basada en una citación por no presentarse el titular de la licencia a una audiencia de la junta el 20 de julio de 2023, y una citación por no tener un gerente en funciones, es hasta que la junta pueda transferir la administración a alguien que no sea Patrick Mendoza, quien se declaró inocente de varios cargos, incluido el asalto al asesinato el viernes, luego de una búsqueda de ocho días.

Monica's ha estado en el negocio durante más de 20 años y ahora está tratando de reemplazar a su propietario y gerente con problemas para conservar su licencia de licor. A través de sus abogados, el restaurante ha estado solicitando a la junta que transfiera la licencia a la subgerente Amanda McQueen.

El abogado William Ferullo argumentó en nombre del restaurante que McQueen ha estado trabajando durante seis años y durante los últimos dos ha trabajado como gerente de operaciones, lo que significa que debería estar calificada para manejar las operaciones diarias. También señaló que Mendoza había renunciado a la entidad corporativa propietaria del negocio, y que su esposa e hijo se hicieron cargo en su lugar.

A pesar de esto, la junta decidió suspender la licencia, diciendo que no habían tenido la oportunidad de revisar una solicitud de McQueen y que antes de la audiencia no sabían quién estaba a cargo.

"No teníamos idea de quién tenía el control en Monica's y resulta que, según su testimonio aquí hoy, estaba siendo controlado y dirigido por alguien que era desconocido para la junta y nunca fue aprobado por la junta", dijo la presidenta Kathleen Joyce el martes.

La suspensión está vigente hasta que la junta pueda votar sobre la transferencia de la licencia y revisar el cambio de propiedad. No se fijó de inmediato una fecha para la audiencia.

El tiroteo que desencadenó esto ocurrió afuera de Modern Pastry en Hanover Street y dejó un agujero de bala en el escaparate de vidrio de Modern.

El viernes se revelaron nuevos detalles en la corte: un fiscal del condado de Suffolk dijo que Mendoza estaba en su bicicleta cuando vio al hombre con el que había estado peleándose y "disparó múltiples tiros a este individuo, diciendo: 'Va a ser rápido, te voy a matar'".

Mendoza se alejó en bicicleta mientras el hombre al que disparó, que no resultó herido, fue a contarle a la policía lo sucedido.

El fiscal dijo que su oficina tenía "graves preocupaciones por la seguridad de la comunidad" en el caso y pidió que Mendoza no sea liberado bajo fianza. El restaurador también era buscado por violar su fianza —el día del tiroteo era su último día de libertad condicional en el caso de agresión que involucraba a la persona a la que supuestamente le disparó— y el departamento de libertad condicional también pidió que lo detuvieran sin derecho a fianza.

El juez estuvo de acuerdo.

Mendoza debe regresar a la corte el miércoles.