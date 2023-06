Alerta Amber: madre e hija de dos meses habrían sido secuestradas en California

LOS ÁNGELES - Las autoridades emitieron la madrugada del lunes una alerta Amber para varios condados de California para tratar de localizar a un hombre que supuestamente secuestró a su esposa y a su hija de 2 meses.

El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) dijo que Efraín Sánchez-Jiménez, de 25 años, estaba armado y era peligroso, y que su esposa, Sabrina Sánchez, de 31 años, se fue con el sospechoso “por temor a su seguridad”.

“El sospechoso Sánchez había amenazado recientemente con asesinar a su esposa e hijo, y se cree que está armado con una pistola”, dijo el departamento en un comunicado.

AMBER ALERT-Los Angeles, San Bernardino, Riverside, Orange, San Diego, Imperial Counties@LANLASD IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/pasx8Afpy1 — CHP - Alerts (@CHPAlerts) June 26, 2023

Sánchez-Jiménez también cometió una agresión sexual contra un miembro de la familia, según LASD.

El sospechoso fue visto por última vez conduciendo un Buick Lucerne plateado 2007 con matrícula de Colorado AUI-X94.

El presunto secuestrador mide 5'8 "de altura y pesa 130 libras con cabello y ojos castaños. Fue visto por última vez con una camiseta sin mangas blanca y pantalones cortos plateados.

Los investigadores dijeron que la mujer mide 5’2” y pesa 135 libras. Fue vista por última vez con un vestido rojo/negro.

Su bebé de 2 meses, Itzel Sánchez, tiene cabello y ojos castaños, según el boletín LASD.

La alerta Amber se emitió para los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, Orange, San Diego e Imperial.

Las autoridades instan al público a llamar al 911 si ven al sospechoso o a las víctimas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.