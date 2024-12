Acusan a cinco ​​de presunta conspiración para obtener licencias de conducir para solicitantes no elegibles

Una acusación formal del Departamento de Justicia señala a cinco personas por conspirar para obtener licencias de conducir para solicitantes no elegibles, entre ellas, personas sin estatus legal que residen en los Estados Unidos, se dijo mediante comunicación escrita.

Edvan Fernandes Alves De Andrade, de 34 años y exresidente de Worcester (actualmente reside en Brasil); Leonel Texeiera De Souza Junior, de 38 años y exresidente de Milford (actualmente reside en Brasil); Gabriel Nascimento De Andrade, de 26 años y residente de Boston; Cesar Agusto Martin Reis, de 28 años y residente de Waterbury, Connecticut; y Helbert Costa Generoso, de 39 y residente de Danbury, Connecticut, fueron acusados ​​ ​​de un cargo de conspiración para producir y poseer ilegalmente con la intención de transferir documentos de identificación, dos cargos de posesión con la intención de usar o transferir ilegalmente documentos de identificación y un cargo de proporcionar un pasaporte falso a otra persona para su uso.

Nascimento De Andrade, Martin Reis y Costa Generoso fueron arrestados y comparecieron ante un tribunal federal en Worcester para una comparecencia inicial, se dijo. Mientras, se ordenó la detención de Gabriel Nascimento De Andrade en espera de juicio, así como la la detención de Cesar Agusto Martin Reis y Helbert Costa Generoso en espera de una audiencia de detención el 16 de diciembre de 2024.

Según el documento de acusación, los acusados ​​conspiraron, desde noviembre de 2020 hasta septiembre de 2024, para obtener fraudulentamente licencias de conducir para clientes que residían en estados que prohibían a las personas indocumentadas obtener licencias de conducir.

Antes de julio de 2023, a las personas indocumentadas que residían en Massachusetts no se les permitía obtener licencias de conducir de Massachusetts. Sin embargo, desde 2019, las personas indocumentadas que residían en Nueva York pasaron a ser elegibles para obtener licencias de conducir de Nueva York. De acuerdo con la acusación, los acusados ​​presuntamente conspiraron para obtener fraudulentamente licencias de conducir de Nueva York para clientes que no residían en Nueva York, incluidos los residentes de Massachusetts, y después de julio de 2023 también conspiraron para obtener fraudulentamente licencias de conducir de Massachusetts para clientes que no residían en Massachusetts. Supuestamente, los acusados ​​​​normalmente cobraban a los clientes aproximadamente $ 1,400 para obtener las licencias de conducir.

En Nueva York, antes de obtener una licencia de conducir, los solicitantes debían aprobar un examen escrito y completar un curso de educación para conductores en una escuela de manejo de Nueva York. El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (NY DMV) exigía a los solicitantes de exámenes de permiso en línea que permitieran al DMV de Nueva York tomar fotografías de ellos con una cámara web durante el examen. Esto era para garantizar que el solicitante fuera el solicitante y que no hubiera una persona sentada con él y ayudándolo con el examen.

Para evitar que los clientes tuvieran que realizar los exámenes de permiso, los acusados ​​supuestamente conspiraron para obtener, de los clientes, varias fotografías de ellos sentados, haciendo que pareciera que los clientes estaban realizando los exámenes. Luego, los acusados ​​supuestamente completaron los exámenes de permiso para los clientes en línea y, durante los exámenes, cuando el DMV de Nueva York se lo pidió, hicieron que se subieran las fotografías que los clientes se tomaron de sí mismos, pretendiendo demostrar que eran los clientes quienes estaban realizando los exámenes. Los acusados ​​también presuntamente crearon certificados fraudulentos de finalización de educación para conductores, supuestamente de escuelas de manejo de Nueva York, falsificaron las firmas del personal de la escuela de manejo en los certificados falsos y entregaron estos documentos a los clientes para que los proporcionaran al DMV de Nueva York.

Los acusados ​​presuntamente conspiraron para obtener licencias de conducir de Massachusetts para residentes de otros estados, en general de la misma manera en que obtuvieron las licencias de Nueva York para residentes de Massachusetts. En Massachusetts, se alega que los acusados ​​conspiraron para obtener fraudulentamente supuestos pasaportes extranjeros para proporcionárselos a los clientes para que los usaran como prueba de identidad ante el Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts (MA RMV), en apoyo de las solicitudes de licencia de conducir de los clientes.

En conjunto, los acusados ​​presuntamente conspiraron para solicitar fraudulentamente licencias para más de 1000 clientes, obtuvieron licencias para más de 600 clientes y cobraron al menos cientos de miles de dólares.

La investigación permanece activa.