Adolescente herido en medio de balacera en New Haven

Un adolescente resultó herido después de un tiroteo en New Haven, Connecticut, durante el fin de semana y varias casas y vehículos también fueron alcanzados por los disparos.

Hubo varias activaciones de ShotSpotter cerca de Starr Street y Newhall Street el domingo alrededor de las 6:40 p.m. Luego hubo otra activación de ShotSpotter en Ivy Street, según las autoridades.

Los investigadores dijeron que había una escena del crimen en la entrada de una dirección en Hazel Street. Varias casas y vehículos fueron impactados, pero no se reportaron heridos en el lugar.

Mientras la policía estaba en Hazel Street, las autoridades dijeron que una víctima de un disparo llegó al Hospital Yale New Haven. El hombre de New Haven, de 19 años, sufrió lesiones que no ponen en peligro su vida.

Cualquiera que haya presenciado el incidente o cualquier persona que tenga información debe llamar a los detectives al (203) 946-6304 o a la línea de información anónima del departamento al 866-888-8477.