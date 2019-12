Fugitivo de Florida arrestado por presuntamente seducir a menores en Mass.

Un hombre buscado por actividades sospechosas en dos comunidades de Massachusetts fue arrestado el lunes en Leominster, dijeron las autoridades.

Jorge Luis Ayala-Mercado, de 26 años, de Lakeland, Florida, fue arrestado, el jefe de policía de Littleton, Matthew Pinard, y el jefe de policía de Groton, Michael Luth, anunciaron en un comunicado conjunto.

Se informó a la policía de Groton el lunes que un hombre sospechoso había intentado supuestamente atraer a una niña a su automóvil en Duck Pond Drive el domingo 8 de diciembre. Durante la investigación, se determinó que un incidente similar en el que un sospechoso coincidía con la misma descripción había ocurrido aproximadamente dos semanas antes en Littleton.

La policía identificó al sospechoso como Ayala-Mercado y determinó que estaba siendo buscado activamente por el Servicio de Mariscales de los EE. UU. por una orden de fuga federal por violaciones de armas de fuego en Florida.

Ayala-Mercado fue encontrado en Leominster, donde fue detenido y transportado a un tribunal federal en Boston.

La madre de la niña supuestamente abordada por el sospechoso en Duck Pond Drive habló exclusivamente con NBC10 Boston y NECN el miércoles, diciendo que está agradecida de que la policía haya arrestado después del encuentro de su hija con el sospechoso.

"Ella caminó hacia la casa de sus amigos, calle abajo, como siempre, como siempre… El tipo conducía detrás de mi hija y se acercó a ella", dijo la madre de la niña, "Zara".

El hombre trató de hablar con ella y finalmente se comunicó a través de su teléfono celular, según Zara.

"Hablando español, nada de inglés … y ella seguía diciendo 'No entiendo' 'No entiendo', y luego lo puso en el traductor de Google y lo puso en el teléfono y mi hija lo miró , y decía '¿necesitas un aventón', 'quieres que te lleve?', por supuesto, ella dijo 'no' y siguió caminando ”.

El Departamento de Policía de Littleton continúa investigando la actividad sospechosa en su comunidad, pero en este momento no hay cargos pendientes en Littleton o Groton.