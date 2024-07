Conoce a los atletas de Nueva Inglaterra que irán a los Juegos Olímpicos de este año

Nueva Inglaterra estará bien representada en los Juegos Olímpicos de París 2024 este verano.

Decenas de atletas de la región competirán en una variedad de deportes cuando comiencen los Juegos. Aquí hay una lista completa.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Tiro al arco

Después de ver los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, Jennifer Mucino-Fernández comenzó su carrera en el tiro con arco. Mucino-Fernández nació en Massachusetts y creció en la Ciudad de México, pero regresó a Estados Unidos para entrenar para los Juegos Olímpicos. Casi ocho años después, compitió en los Juegos Olímpicos de 2020. Y ahora a sus 21 años, Mucino-Fernández competirá en París.

A sus 21 años, Jennifer Mucino Fernández ya es olímpica, ganando medallas en competencias mundiales.

Nado sincronizado

Ruby Remati, estudiante de tercer año de Ohio State, competirá en sus primeros Juegos Olímpicos este año. La nadadora artística ayudó a su equipo a arrasar en cada categoría en el campeonato de 2023 como estudiante de primer año. Ella es originaria de Andover, Massachusetts, pero también es ciudadana australiana. Dijo que le debe la mayor parte de su participación en el deporte a sus padres, aunque admite que los destellos llamaron su atención sobre el deporte cuando era niña.

The American artistic swimming team will be heading to Paris to compete in the Olympics for the first time since 2008, and and a swimmer from Massachusetts helped secure their spot.

Bádminton

Jennie Gai nació en Lowell, Massachusetts, pero ahora llama hogar a California. Competirá en la prueba de dobles mixtos. Gai y su compañero, Vinson Chiu, se llevaron a casa medallas de plata en el Campeonato Panamericano Individual de 2024 y en los Juegos Panamericanos de 2023.

Baloncesto

La medallista de oro olímpica, Napheesa Collier, fue criada por su padre de Sierra Leona y su madre de Eugene, Missouri. Y recientemente también se convirtió en madre de una hija llamada Mila. La estrella del baloncesto asistió a UConn y luego fue la sexta selección general en el draft de la WNBA de 2019, firmando con las Minnesota Lynx. Después de una temporada sensacional, fue nombrada Novata del Año 2019.

After winning gold in Tokyo, Napheesa Collier tells WNBA reporter Khristina Williams why heading to Paris 2024 will be different as a second-time Olympian and how special it will be to have Lynx head coach Cheryl Reeve at the helm.

Breanna Stewart competirá en sus terceros Juegos Olímpicos a finales de este mes. Después de llevar a su alma mater a cuatro campeonatos consecutivos, fue la elección número 1 en la primera ronda del draft de la WNBA de 2016. Ahora juega para el New York Liberty. Apodada "Stewie" por sus amigos y fanáticos, la atleta solo perdió cinco juegos en toda su carrera universitaria.

Breana Stewart, who led the University of Connecticut to four straight championships and earned gold medals in the last two Summer Olympics, is looking for more hardware in Paris.

Diana Taurasi es una veterana en el mundo del baloncesto profesional femenino. Hace casi 20 años, en su último año en UConn, fue convocada por primera vez para el equipo nacional senior. Fue la selección número uno de la WNBA en 2004 y ha jugado para las Phoenix Mercury como base desde entonces. Taurasi buscará una sexta medalla de oro esta temporada olímpica.

Since winning three titles with UConn and being drafted first overall in the WNBA, Diana Taurasi has represented Team USA five times in the Olympics and is preparing for a sixth in Paris.

Después de ganar el campeonato de la NBA de este año, los Boston Celtics tienen mucho que celebrar. Pero la competencia no ha cesado y tres de sus jugadores se dirigen a París.

Jayson Tatum nació en Missouri y se convirtió en uno de los mejores jugadores de baloncesto del país durante sus años de secundaria. Jugó una temporada universitaria en la Universidad de Duke antes de ser seleccionado como tercera selección general de los Boston Celtics en 2017. Terminó tercero para el premio al Novato del Año y, en su tercera temporada, obtuvo su primera aparición en el Juego de Estrellas. Ahora, siete años después, Tatum es gran parte del éxito de los Celtics.

Here are five things to know about Boston Celtics forward Jayson Tatum.

Derrick White, el armador de los Celtics, fue seleccionado en el puesto 29 en la general de los San Antonio Spurs en el draft de la NBA de 2017. En 2022, fue traspasado a los Celtics, donde se convirtió en una de las principales opciones anotadoras en un equipo con anotadores de élite como Tatum y Jaylen Brown. Es originario de Colorado y fue transferido a la Universidad de Colorado Boulder durante su carrera universitaria.

Jrue Holiday competirá en sus segundos Juegos Olímpicos a finales de este mes. Holiday ayudó al equipo de EEUU a ganar el oro en los Juegos Olímpicos de 2020. Originario de la costa oeste, Holiday es alumno de UCLA. Comenzó su carrera en la NBA con los Philadelphia 76ers después de ser seleccionado en la primera ronda en 2009. Ahora, Holiday es una figura central para los Celtics y ayudó al equipo a ganar el campeonato de la NBA.

Boston Celtics fans were thrilled to meet Jrue Holiday at the Dick's Sporting Goods store in Natick, Massachusetts, on Saturday. Follow NBC10 Boston on... Instagram: instagram.com/nbc10boston TikTok: tiktok.com/@nbc10boston Facebook: facebook.com/NBC10Boston X: twitter.com/NBC10Boston

Estos serán los primeros Juegos Olímpicos para la delantera del Connecticut Sun, Alyssa Thomas, quien creció viendo los Juegos. La nativa de Pensilvania asistió a Maryland y en 2014 fue seleccionada no. 4 en general en 2014 por el New York Liberty, luego cambiado al Connecticut Sun el mismo día.

Connecticut Sun forward Alyssa Thomas talks to WNBA reporter Khristina Williams about her journey to her first Olympics and what it means to represent Team USA in Paris.

Ciclismo

Kristen Faulkner comenzó el ciclismo después de graduarse de la Universidad de Harvard en 2016 y casi ocho años después se dirigirá a sus primeros Juegos Olímpicos. Faulkner, originaria de Alaska, fue remera universitaria durante dos años e incluso ostenta el récord de la escuela de Harvard de 2 km de ergio para mujeres de peso ligero. En la escuela secundaria, compitió como corredora, nadadora y remera universitaria.

The track cycling Olympian explains why cycling shoes can make or break a race, from how to clip in to tightening shoes on the go.

Buceo

Estos serán los terceros Juegos Olímpicos para Jessica Parratto. En 2020, ganó una medalla de plata en la plataforma sincronizada de 10 metros. La saltadora se inició en este deporte cuando solo tenía 5 años y mientras crecía entrenaba siete horas al día. Se mudó a Indianápolis desde New Hampshire y desde entonces se ha convertido en una de las mejores buceadoras de plataforma de 10 metros del país.

The Olympian reveals where in Dover, N.H., she once broke up with a boyfriend.

Esgrima

Esgrimistas con conexiones en Nueva Inglaterra viajan a París para los Juegos Olímpicos y todos tienen vínculos con la Universidad de Harvard.

Eli Dershwitz es el campeón mundial de esgrima del año pasado, dos veces olímpico y panamericano. En 2014, se convirtió en el hombre más joven en ostentar el título del Campeonato de Sable Senior de Estados Unidos. Se graduó de la Universidad de Harvard en 2019. Dershwitz siguió a su hermano Phil en la esgrima, pero también tiene una hermana gemela, Sally. Además de la esgrima, le gusta el baloncesto, el fútbol y el tenis.

.

Eli Dershwitz has gold medal aspirations in Tokyo, and his twin sister, Sally, will be cheering him on from Massachusetts.

Filip Dolegiewicz viajará a París este verano como atleta de reemplazo de sable masculino del equipo de EEUU. Dolegiewicz no es el único deportista olímpico de su familia. Su tío, Antoni Zajkowski, ganó la plata en los Juegos Olímpicos de 1972. El graduado de Harvard fue campeón de sable masculino de la NCAA en 2022 y miembro del equipo nacional de cadetes de EEUU de sable.

Otro esgrimista de Harvard, Colin Heathcock participará en los Juegos Olímpicos este verano. Heathcock dijo que comenzó a practicar esgrima a una edad temprana después de que él y su hermano probaran otros deportes. El joven de 18 años ganó recientemente el bronce en el Campeonato Mundial de sable masculino de 2023.

Mitchell Saron se graduó de la Universidad de Harvard en 2023 y competirá en sus primeros Juegos Olímpicos en París. Pero esta no será la primera vez que Saron compita en el escenario mundial. El joven de 23 años ganó el bronce en el Campeonato Mundial del año pasado y obtuvo el puesto 16 en la competición de sable individual. Anteriormente, el esgrimista compitió en los Campeonatos del Mundo Júnior en Verona y Torun en 2018 y 2019.

Lauren Scruggs dice que siguió los pasos de su hermano y comenzó a practicar esgrima. Después de años de competir, Scruggs terminó en la Universidad de Harvard y, a pesar de la confianza de su entrenador en ella, no lo podía creer cuando supo que competiría en los Juegos Olímpicos de París, según el periódico de su escuela. La esgrimista ha asistido a tres Campeonatos del Mundo y ganó el oro en florete en 2019.

Elizabeth Tartakovsky, nativa de Nueva Jersey que asistió a la Universidad de Harvard, se interesó por primera vez en la esgrima en 2008, cuando vio cómo su tío abuelo, Yury Gelman, nacido en Ucrania, entrenaba al equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Beijing. Su hermana mayor, Gabby Tartakovsky, compitió antes que ella en Harvard. Creció hablando ruso en casa y todavía lo domina con fluidez. En su perfil de USA Fencing, ella dice que el deporte es "la combinación perfecta de atletismo, creatividad y estrategia". Compitiendo en sable, ganó una medalla de bronce en la Copa del Mundo de Tashkent 2023.

Field Hockey

Alexandra Hammel, originaria de Duxbury y alumna de la Universidad de Boston, es la única mujer de Massachusetts en el equipo de hockey sobre césped del equipo de EE. UU. Desde el comienzo de su carrera atlética, Hammel recibió innumerables premios como jugadora de la semana y del año y luego fue nombrada para los equipos nacionales de Estados Unidos. Ahora competirá en sus primeros Juegos Olímpicos en París.

Karlie Kisha competirá en sus primeros Juegos Olímpicos a finales de este verano. La estrella del hockey sobre césped se graduó de la Universidad de Connecticut en 2018. Después de su graduación, Kisha fue nombrada varias veces para el Equipo Nacional Femenino de EE. UU. y ha competido y ganado medallas en varios juegos panamericanos.

Beth Yeager empezó a jugar hockey sobre césped a los 11 años. Actualmente asiste a la Universidad de Princeton y se graduará el próximo año con una licenciatura en economía. En sus dos primeras temporadas de juego universitario, Yeager fue nombrada All-American del primer equipo de la División I. Sus mejores consejos son: "La elección, no la casualidad, determina tu destino".

Gimnasia

Stephen Nedoroscik se ganó un lugar para el equipo olímpico de París después de no alcanzarlo hace cuatro años. El nativo de Worcester asistió a Penn State y se graduó en 2020. Dijo que lo que le gusta sobre la gimnasia es "ver que el trabajo duro da sus frutos". Sus cuatro títulos de caballos con arcos de EEUU están empatados en la mayor cantidad en la historia de EEUU.

Stephen Nedoroscik, fell short of making the Tokyo team three years ago, but earned a spot for Paris.

Fred Richard se dirige a los Juegos Olímpicos de París después de su emocionante año en 2023 como medallista de bronce completo y campeón panamericano juvenil de 2021 y 2022. Richard, originario de Stoughton, se convirtió en el primer hombre en ganar una medalla en un campeonato mundial de gimnasia en 13 años. El gimnasta de 20 años siente que su objetivo es hacer crecer y diversificar el deporte.

Frederick Richard punches his ticket for the Paris Olympics as he becomes the youngest man to win the U.S. Olympic Gymnastics Team Trials since 1972.

Pentatlón moderno

Jess Davis creció en Bethlehem, Connecticut, rodeada de atletas. Su madre es una ex ecuestre y su padre es un ex triatleta. En la escuela secundaria, compitió en atletismo en las pruebas de salto con pértiga, salto triple y salto de longitud. Luego compitió en la Universidad Estatal Central de Connecticut mientras obtenía su título en ciencias del ejercicio. Ocupó el puesto número 1 en los EEUU en el pentatlón moderno femenino en 2023 y fue la primera estadounidense en clasificar para el mismo evento de estos Juegos Olímpicos.

Connecticut's Jess Davis is competing in the modern pentathlon at the Paris Olympics.

Remo

A Nueva Inglaterra no le faltan remeros que viajan a los Juegos Olímpicos de 2024.

Get the rundown on the rules and format of the competition so you can "sit ready" to watch Olympic rowing in Paris.

William Bender se clasificó para los Juegos Olímpicos de París después de ganar el oro en la prueba por parejas en las Pruebas Olímpicas. Sin embargo, Bender no es ajeno a las medallas. El remero ganó el oro en las Pruebas del Equipo Nacional Senior de Remo de EEUU de 2023 y el bronce en el Campeonato Nacional IRA de 2021. Es originario de Norwich, Vermont y recientemente se graduó de Dartmouth College.

Oliver Bub, graduado en 2020 de Dartmouth College, fue la otra mitad de la pareja de Bender en las Pruebas Olímpicas. El remo es hereditario en la familia de Bub, ya que sus padres remaban en la Universidad de Boston. Bub es originario de Westport, Connecticut. Tiene varias distinciones de oro y bronce por sus actuaciones en la Regata de Selección Nacional de Remo de EEUU de 2023, la Orden de Velocidad de Invierno de Remo de EEUU de 2023 y el Campeonato Nacional de Verano de Remo de EEUU de 2021.

Olivia Coffey irá a los Juegos Olímpicos de París este verano para sus segundos Juegos Olímpicos. El alumno de Harvard obtuvo el cuarto lugar en Tokio. Coffey sigue los pasos de su padre, quien fue medallista de plata olímpica en los Juegos de 1976. Anteriormente ganó cinco medallas en Campeonatos Mundiales.

Chris Carlson, originario de Bedford, New Hampshire, ha sido convocado para seis equipos nacionales en su carrera. Pero 2024 serán sus primeros Juegos Olímpicos. Remó para la Universidad Marista antes de trasladarse a la Universidad de Washington.

Liam Corrigan competirá en sus segundos Juegos Olímpicos. Después de empezar a remar en la escuela secundaria, el graduado de Harvard se enamoró de este deporte y compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014. Consiguió el cuarto puesto en Tokio y la plata en el Mundial de 2023. Corrigan es originario de Old Lyme, Connecticut y obtuvo una maestría en economía financiera en la Universidad de Oxford luego de graduarse de la Universidad de Harvard.

El remero estrella Clark Dean competirá en sus segundos Juegos Olímpicos, después de obtener el quinto lugar en 2020. Dean, un alumno de Harvard, fue incluido en el equipo académico All-Ivy League en 2023 y se convirtió en el primer remero estadounidense en ganar el título mundial en el single junior masculino en 40 años.

Emily Delleman, residente de Craftsbury, Vermont, competirá en sus primeros Juegos Olímpicos este verano. Delleman compitió en la Universidad de Stanford, donde fue nombrada All-American en 2019 y 2020. Recientemente ganó la regata de clasificación olímpica y paralímpica de la final mundial de remo de 2024 y quedó novena en el Campeonato Mundial de 2022.

Margaret Hedeman, originaria de Concord, Massachusetts, comenzó a remar hace 10 años en Community Rowing, Inc. en el río Charles en Boston. Se graduó de la Universidad de Yale el año pasado como atleta académica CRCA en tres ocasiones. Ella entró en el primer equipo All-Ivy de 2023. Algunos de sus reconocimientos incluyen la plata en el Campeonato Mundial de 2023, el oro en el Campeonato Mundial Sub-23 de 2022, el Premio Chris Ernst de Yale de 2019 y el Premio Anne Warner de 2023.

Henry Hollingsworth, nativo de Dover, Massachusetts, y alumno de la Universidad de Brown, competirá en sus primeros Juegos Olímpicos este verano. El remo es un asunto de familia para Hollingsworth, ya que siguió a varios miembros de la familia en este deporte. Incluso tiene otros atletas olímpicos en su familia. Su primo, Andrew Reed, remó en Tokio 2020.

Cuando era niña, Grace Joyce jugaba fútbol, ​​pero pasó a remar después de que su hermana la convenciera de hacer una prueba para el equipo de su escuela secundaria. Ella es originaria de Illinois y asistió a la Universidad de Wisconsin. Pero ahora reside en Craftsbury, Vermont. El atleta olímpico obtuvo el puesto 11 en el Campeonato Mundial del año pasado.

Emily Kallfez siguió el mismo camino que sus padres cuando empezó a remar. Ambos remaron en la universidad. Kallfez asistió a la Universidad de Princeton y fue nombrada Atleta Femenina Sub-23 del Año de Remo de EEUU en 2018 y 2019 en medio de su gran éxito como cuatro veces campeona de la Ivy League. Ella es originaria de Jamestown, Rhode Island.

Daisy Mazzio-Manson, que creció en Wellesley, sus padres la expusieron al remo. Se graduó de Yale en 2020, donde fue nombrada Primer Equipo All-Ivy en 2018 y 2019. Mazzio-Manson ganó la plata en el Campeonato Mundial de 2023 y tiene varios resultados entre los tres primeros en eventos de remo nacionales y mundiales.

El alumno del noreste, Jacob Plihal, ha estado en cinco equipos nacionales, pero estos serán sus primeros Juegos Olímpicos. Ocupó el puesto 14 en el Campeonato Mundial de 2022 y ha sido nominado tres veces al equipo IRA All-American. El joven de 28 años dijo que sus padres son sus héroes personales debido al apoyo que les brindan.

Pieter Quinton remó en Harvard antes de trasladarse a la Universidad de Washington. Hará su debut olímpico en París, pero ha estado en cinco selecciones nacionales a lo largo de su carrera de remo. Terminó cuarto y sexto en los Campeonatos Mundiales de 2022 y 2023.

Molly Reckford competirá en sus segundos Juegos Olímpicos este verano, después de conseguir el quinto puesto en doble scull ligero en Tokio. Reckford atribuye su amor por el deporte a sus abuelos. Su abuelo, Bill Spencer, fue dos veces olímpico y entrenador de biatlón del equipo de EEUU. Entró en el equipo de remo de la Universidad de Dartmouth, donde se graduó en 2015.

Kelsey Reelick comenzó su carrera de remo en Nueva Zelanda en 2005. Es originaria de Brookfield, Connecticut y se graduó de la Universidad de Princeton en 2014. Reelick compitió en los Campeonatos Mundiales en 2022 y 2023, terminando cuarto.

Nick Rusher no es ajeno al remo olímpico, ya que sus padres remaron en los Juegos Olímpicos de 1988 y 1992. Terminó cuarto en el Campeonato Mundial de 2022. Es originario de Wisconsin pero se graduó de la Universidad de Yale en 2023.

Regina Salmons también es remera y escritora. En la universidad, fue editora jefe de una revista y presidió un grupo de poesía. París será la segunda vez que compita para el equipo de EEUU como atleta olímpica. Su actuación en los Ocho en 2020 le otorgó una distinción en el cuarto lugar.

Michelle Sechser, residente de Portsmouth, New Hampshire, se dirige a París para asistir a sus segundos Juegos Olímpicos. Comenzó a remar a los 14 años en California y persiguió su sueño después de asistir a la escuela de posgrado en la Universidad de Tulsa. Quedó quinta en Tokio en doble scull ligero y ha ganado tres medallas en varios Campeonatos Mundiales.

El alumno de Harvard, Christian Tabash, descubrió el remo después de ver los Juegos Olímpicos de 2008 y su padre lo sugirió después de que no entró en el equipo de baloncesto de su escuela secundaria. París 2024 serán sus primeros Juegos Olímpicos.

Kristi Wagner será atleta olímpica por segunda vez este verano. En 2020, el remero obtuvo el quinto puesto en la prueba de doble scull. Wagner aprendió a remar en la escuela secundaria y continuó remando en su escuela secundaria de Weston durante los cuatro años hasta que asistió a la Universidad de Yale. Recibió honores de bronce por su actuación en el Campeonato Mundial de 2023.

We spoke with a local rowing team that qualified for the Paris 2024 Paralympics after training on the Charles River.

Los eventos paralímpicos comenzarán a finales de agosto.

Originaria de Andover, Emelie Eldracher conoció el remo en su primer año de secundaria. Durante sus años de escuela secundaria en Phillips Academy, la atleta paralímpica compitió en saltos con equipo y trampolín. Ha participado dos veces en el Campeonato del Mundo y ganó la plata en el PR3 mixto cuatro con timonel en el campeonato de 2023.

Alex Flynn descubrió el remo porque "necesitaba algo que hacer al salir de la escuela". Actualmente asiste a la Universidad de Tufts y ha competido en dos campeonatos mundiales, donde ganó la plata en 2023. Competirá en los Juegos Paralímpicos.

Saige Harper creció dentro y alrededor del agua y comenzó a remar cuando un miembro de su familia se lo sugirió. Nadó competitivamente durante 15 años antes de comenzar su carrera de remo. Más recientemente, se llevó a casa el oro en la Regata de Para Remo de 2023 en París. Ella es originaria de Easthampton y asiste a la Universidad del Sagrado Corazón.

Ben Washburne no siempre se centró únicamente en remar. Jugó waterpolo en la escuela secundaria. El atleta paralímpico creció en Madison, Connecticut y recientemente se graduó del Williams College. El remero tiene múltiples distinciones de plata y oro en Campeonatos Mundiales y Nacionales IRA, además de ganar la Regata de Para Remo 2023 a París.

Rugby

Cinco jugadores de rugby de Nueva Inglaterra competirán por el equipo de Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos.

Silver medalist Paralympian Chuck Aoki explains murderball — aka wheelchair rugby — and shares how he fell in love with the sport growing up with no sensation in his body from the elbows down.

Madison Hughes competirá en sus terceros Juegos Olímpicos este verano. Él y su equipo se ubicaron entre los 10 mejores en Tokio 2020 y Río 2016. Hughes comenzó a jugar rugby a los 7 años y ha continuado desde entonces. Se desempeñó como capitán del equipo en Dartmouth College. En su tiempo libre, Hughes juega a otros deportes, como golf, y le gusta leer.

Kristi Kirshe empezó a jugar al rugby a los 23 años. Jugó fútbol en Williams College. Ella es originaria de Franklin y también compitió en los Juegos Olímpicos de 2020.

Sarah Levy se enamoró del rugby en la Universidad Northeastern, donde se graduó en 2018. Levy se crió en el sur de California, pero nació originalmente en Ciudad del Cabo, donde un miembro de la familia, Louis Babrow, jugó con los Springboks, el equipo nacional de rugby de Sudáfrica, según al sitio web de su alma mater. Este será el debut olímpico de Levy, pero ha estado jugando al más alto nivel desde la universidad para el New York Rugby Club.

Ilona Maher participará este mes en sus segundos Juegos Olímpicos. Siguiendo los pasos de su padre, que jugaba al rugby en el Saint Michael's College, Maher empezó a jugar a los 17 años. El atleta olímpico es originario de Burlington, Vermont, y asistió a la Universidad Quinnipiac. Además, difunde la positividad corporal a través de su presencia en las redes sociales.

A rugby player from Vermont who represented Team USA in the Tokyo Olympics is tackling beauty standards, using her platform as an influencer to encourage body confidence.

Ariana Ramsey, alumna de Dartmouth, comenzó a jugar rugby durante su segundo año de secundaria. Pero ese no es el único deporte que practicó. El atleta olímpico animó durante seis años y corrió en pista durante cuatro años. Estos serán los segundos Juegos Olímpicos de Ramsey. Como miembro del equipo de EE. UU., Ramsey ayudó al equipo de 2020 a conseguir el sexto lugar en Tokio.

Navegación

Ian Barrows creció en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, donde comenzó a navegar. Su hermano mayor compitió en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012. Barrows compitió en la escuela secundaria de vela y a nivel internacional antes de asistir a la Universidad de Yale. Algunos de los aspectos más destacados de su carrera incluyen competir en los Juegos Panamericanos, los Campeonatos Mundiales, la Copa del Mundo y los Campeonatos Mundiales de Clase.

David Liebenberg graduado de Tufts, competirá en sus primeros Juegos Olímpicos en París. Originario de California, ha competido en muchos campeonatos mundiales y terminó en quinto lugar en 2010.

Stu McNay, who was born in Boston and grew up in Rhode Island, and his partner, Lara Dallman-Weiss, have different strengths that complement each other.

Stuart McNay, nacido en Boston y criado en Providence, participará en sus quintos Juegos Olímpicos este verano. Después de graduarse en arquitectura en la Universidad de Yale en 2005, McNay compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing y desde entonces ha competido en todos los Juegos Olímpicos de verano. Además, McNay ha sido dos veces All American de navegación en su alma mater y tres veces campeón nacional de Estados Unidos. Cuando no está zarpando, a McNay le gusta jugar fútbol y baloncesto y leer, según su perfil del equipo de EEUU.

Erika Reineke ha participado en 12 ocasiones en el equipo de vela de EEUU y es la primera persona en ganar cuatro campeonatos nacionales en solitario durante su carrera universitaria en Boston College. Reineke empezó a navegar a los 8 años y no es la única persona de su familia que se dedica a este deporte. Su hermana Sophia también navega. Compitió en los Campeonatos Mundiales de 2022 y 2023 y ganó el oro en los Juegos Panamericanos de 2023.

Maggie Shea creció navegando en el lago Michigan. Ha competido y obtenido medallas en varios campeonatos mundiales y quedó en el puesto 11 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se graduó de Connecticut College en 2011 y formó parte del equipo de Sally Barkow en el Equipo Magenta 32 en 2016.

Tiro

A Ada Korkhin su padre le mostró disparando con pistola de aire comprimido cuando tenía 9 años, pero ella no comenzó a competir en pistola deportiva hasta los 12 años, según su perfil del equipo de EEUU. El joven de 19 años es de Brookline y compitió en los Campeonatos Mundiales Juveniles de 2022 y 2023.

The 19-year-old pistol shooter from Brookline, Massachusetts, will compete in her first Olympics games this summer in Paris. Follow NBC10 Boston on... Instagram: instagram.com/nbc10boston TikTok: tiktok.com/@nbc10boston Facebook: facebook.com/NBC10Boston X: twitter.com/NBC10Boston

El tres veces olímpico Keith Sanderson nació en Plymouth y comenzó a disparar en 1996 en los combates del Cuerpo de Marines de EEUU. Es miembro del Programa de Atletas de Clase Mundial del Ejército de los EEUU. y sargento de Estado Mayor del Ejército de los EEUU. Ocupó el quinto, 14º y 10º lugar en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y 2016 y ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2010.

Fútbol

Alyssa Naeher ha competido en dos Juegos Olímpicos y ayudó a su equipo a ganar el bronce en Tokio 2020. Naeher dijo que se inspiró para dedicarse al fútbol cuando tenía 11 años. Creció en Connecticut y asistió a Penn State.

Early in her career, Alyssa Naeher was told she didn't have the personality to be No. 1 goalkeeper on the U.S. Women's National Team. In her own words, here's how she proved the naysayers wrong by growing into her voice on the pitch.

Miles Robinson, originaria de Arlington, Massachusetts, creció su interés en el fútbol viendo jugar a su hermana. Asistió a la Universidad de Syracuse y actualmente juega en el FC Cincinnati. Algunos de los aspectos más destacados de su carrera incluyen marcar su primer gol internacional en 2021 contra Trinidad y Tobago y anotar el gol de la victoria contra México en 2021.

Escalada

Jesse Grupper empezó a escalar a los seis años y empezó a escalar de forma competitiva a los 9 años. Es originario de Nueva Jersey y se graduó de la Universidad de Tufts en 2019. Uno de los pasatiempos de Grupper es coleccionar aventuras de escalada al aire libre en lugares como Sudáfrica y Francia, según su perfil del Team USA. Terminó 19º en el Campeonato Mundial del año pasado y ha competido en los Juegos Panamericanos de 2023, así como en las Copas del Mundo de 2022 y 2023.

NBC Sports’ Senior Olympics Editor Nick Zaccardi breaks down what Jesse Grupper would need to do to thrill fans at the Paris Olympics.

Natación

Kate Douglass está lista para competir en sus segundos Juegos Olímpicos a los 22 años. En 2016, se clasificó para las pruebas en cuatro pruebas: 50 libre, 100 pecho, 200 pecho y 200 IM. En 2020, ganó el bronce para el equipo de EEUU en los 200 metros combinados individuales femeninos. Es originaria de Pelham, Nueva York, y asistió a la Universidad de Virginia. Pero tiene vínculos con Nueva Inglaterra, ya que entrenó en el Chelsea Piers Aquatic Club en Stamford, Connecticut, en la escuela secundaria.

París será la segunda vez en la que Kieran Smith compita con el equipo de EEUU en los Juegos Olímpicos. El joven de 24 años se llevó a casa una medalla de bronce para el equipo en Tokio en los 400 metros estilo libre. También quedó cuarto en el relevo 4 x 200 metros y sexto en los 200 metros estilo libre. El atleta olímpico es originario de Ridgefield, Connecticut, y se graduó de la Universidad de Florida en 2022, donde fue nombrado "Nadador masculino del año" por la SEC durante la temporada 2019-2020.

The Olympian reveals where in Ridgefield, Connecticut, he takes family when they are visiting from out of town.

Atletismo

Femita Ayanbeku es un dos veces atleta paralímpico que compitió en los Juegos Paralímpicos de 2016 y 2020. Ahora busca clasificarse para París. También es medallista de bronce mundial. Ayanbeku es originaria de la ciudad de Boston y buscó su educación en el American International College en Springfield. La atleta inició una organización sin fines de lucro llamada Limb-it-less Creations, que crea conciencia y apoyo para la comunidad de amputados, según su perfil del Team USA.

Femita Ayanbeku, a two-time Paralympic sprinter from Boston, is trying to qualify for Paris.

Graham Blanks es un estudiante de último año entrante en la Universidad de Harvard y competirá en sus primeros Juegos Olímpicos después de quedar en cuarto lugar en las Pruebas Olímpicas. Tiene los títulos del Campeonato Indoor Ivy League de 2023 en la milla y la carrera de 3000 metros. Ocupó el sexto lugar en el Campeonato de campo traviesa de la NCAA de 2022 y el segundo lugar en la carrera de 5000 metros al aire libre de la NCAA de 2023.

Alexis Holmes viajará a París para su debut olímpico este verano. Ella es originaria de Camden, Connecticut, y asistió a la escuela secundaria en Cheshire Academy antes de ir a la Universidad de Kentucky. La corredora de 400 metros ayudó a su equipo de relevos de 4 x 400 metros a ganar el oro en el Campeonato Mundial de 2023.

Emily Mackay, corredora de New Balance Boston, se clasificó para los Juegos Olímpicos de 2024 en los 1.500 metros con un segundo puesto. La graduada de la Universidad de Binghamton tiene el tercer mejor tiempo en la carrera de 1500 metros en la historia del atletismo femenino. Ha competido y obtenido medallas en Campeonatos Mundiales y Juegos Panamericanos.

Elle Purrier St. Pierre, nativa de Nueva Inglaterra de Montgomery, Vermont, y graduada de la Universidad de New Hampshire, competirá en sus segundos Juegos Olímpicos este verano. El corredor de larga distancia creció en una granja lechera en Vermont y fue tres veces Atleta de Cross Country del Año de Vermont Gatorade en la escuela secundaria. Consiguió el décimo lugar en la carrera de 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de 2020 y obtuvo una medalla de plata en la carrera de 3.000 metros en el Campeonato Mundial de 2022.

Emily Sisson participará por segunda vez en los Juegos Olímpicos este verano, pero en un evento diferente. El fondista compitió en la carrera de 10K en Tokio 2020. Sisson es originario de Wisconsin, pero estudió en Providence College y ahora reside en Rhode Island. Apenas dos años después de su finalización olímpica, Sisson rompió el récord estadounidense de maratón, que aún ostenta.

Gabby Thomas es dos veces medallista olímpica, una en bronce y otra en plata. Tokio 2020 fueron sus primeros Juegos Olímpicos, donde corrió los 200 metros lisos y el relevo 4 x 100 metros. Thomas creció en Northampton y asistió a Harvard University para obtener una licenciatura en neurobiología y salud. Al crecer, también jugó fútbol y sóftbol.

Two-time Olympic medalist Gabby Thomas started running track and field in western Massachusetts and made history at Harvard University, where she also studied neurobiology and launched her mission to make a difference in the field of health care.

Triatlón

Kirsten Kasper, originaria de North Andover, es una atleta completa. Fue campeona estatal en natación, campo a través y atletismo en la escuela secundaria. Luego compitió en cross country en la Universidad de Georgetown y conoció el triatlón en 2014. Obtuvo medallas en los Campeonatos Mundiales de 2016, 2017 y 2018.

Tenis en silla de ruedas

Casey Ratzlaff es el entrenador asistente del equipo de tenis masculino de la Universidad de Dartmouth. Pero eso no significa que él mismo haya dejado de competir. Antes de París, Ratzlafff fue atleta de tenis paralímpico en silla de ruedas en Tokio. También ha sido miembro del equipo de la Copa del Mundo y dos veces campeón del mundo juvenil.