Ante la corte conductora acusada de abandonar escena de choque mortal en Methuen

La conductora acusada de abandonar el lugar de un accidente mortal en Methuen, Massachusetts, debe presentarse en la corte el lunes.

El sábado por la mañana, una camioneta se salió de la carretera interestatal 495 y se estrelló contra un árbol, partiéndolo por la mitad.

Dos personas murieron y otras dos fueron trasladadas al hospital.

La Fiscalía del Distrito de Essex dijo que la otra conductora en este accidente, Katrina Nguyen, de 26 años, se entregó a la policía de Lawrence. Ahora enfrenta varios cargos, incluidos dos cargos de homicidio vehicular. No quedó claro de inmediato si había obtenido un abogado.

Según los funcionarios, Nguyen estuvo involucrada en la colisión fatal que ocurrió poco después de las 6 a.m. del sábado en la I-495 en dirección norte. Ella no estaba en el lugar cuando llegaron los servicios de emergencia y los funcionarios no han dicho cómo determinaron que estuvo involucrada en la colisión fatal.

Los agentes de la policía estatal de Massachusetts y el personal de bomberos de Methuen respondieron a una llamada al 911 y encontraron a varias personas atrapadas dentro de una camioneta muy dañada que había chocado contra un árbol al costado de la carretera.

Un ocupante dentro de la camioneta, un hombre de 37 años, fue declarado muerto en el lugar, dijeron las autoridades. Otro ocupante, un hombre de 41 años, fue llevado al Hospital General de Lawrence, donde murió a causa de sus heridas. Sus nombres no se han revelado en este momento a la espera de las notificaciones a la familia.

Otros dos ocupantes de la camioneta fueron liberados de la camioneta y llevados al Hospital General de Lawrence con lesiones que no ponen en peligro su vida, dijeron las autoridades.

La investigación del accidente está en curso.