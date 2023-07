Aún no se llega a veredicto en caso de asesinato de oficial y anciana en Weymouth

El jurado que consideraba los cargos de homicidio por los asesinatos de un sargento de policía y una anciana en Weymouth, Massachusetts, en 2018, no deliberó el viernes, más de una semana después de que se presentaran los argumentos finales, porque un miembro del jurado estaba estresado, dijo un funcionario de la corte.

Las deliberaciones en el juicio por asesinato de Emanuel Lopes, acusado de matar al sargento de policía de Weymouth Michael Chesna y Vera Adams, de 77 años, comenzaron hace más de una semana, pero el jurado tuvo que reiniciar las deliberaciones el miércoles después de que un jurado suplente reemplazó a una persona que fue descartada por un conflicto con los planes de vacaciones.

Los miembros del jurado fueron enviados a casa el viernes sin haber llegado a un veredicto. El secretario del Tribunal Superior de Norfolk dijo más tarde que hubo conflictos internos entre los miembros del jurado, con un miembro del jurado que se negó a entrar en la sala de deliberación.

Ella no quería tomar el autobús el viernes por la mañana y consiguió que la llevaran a su casa, según el secretario: los miembros del jurado son del condado de Worcester y serán transportados en autobús a Dedham, en el condado de Norfolk, para el juicio.

No estaba claro qué causó el retraso; el empleado solo pudo decir que implicaba estrés y que no sabía si ella estaba siendo intimidada o acosada. También dijo que la jurisprudencia no respalda la idea de descartar a un jurado por estrés.

El viernes, después de largas conversaciones en la barra lateral, recesos y una sesión de preguntas de jurado por jurado, la jueza Beverly Cannone le dijo al jurado que apreciaba su paciencia y los enviaría a casa hasta el lunes.

"Considerando todas las cosas, no tiene ningún sentido deliberar hoy, así que los enviaré a todos a casa", dijo Cannone.

El jurado tiene la tarea de decidir si Lopes debe ser considerado responsable de los asesinatos; su abogado argumentó que su historial de enfermedad mental lo llevó a actuar de manera irracional.

Si es declarado culpable, Lopes enfrenta cadena perpetua, pero si es declarado inocente por demencia, podría ser enviado a un centro de salud mental.

Lopes está acusado de atacar a Chesna, de 42 años, con una piedra mientras era arrestado por conducir de manera errática y destrozar una casa. Los fiscales dijeron que durante un forcejeo con el sargento de policía, Lopes tomó el arma de Chesna y le disparó ocho veces en el pecho y la cabeza. Luego, Lopes fue acusado de dispararle a Adams, que estaba cerca en el solárium de su casa.

Associated Press contribuyó a este informe.