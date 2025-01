Creciente preocupación sobre posibles operativos de ICE tras arresto federal en East Boston

Existe una creciente preocupación por posibles operativos del ICE a nivel local después de que las cámaras de Telemundo Nueva Inglaterra y NBC10 Boston detectaran a agentes federales ingresando a hogares en East Boston el miércoles y deteniendo a personas.

Estas operaciones se producen en medio de una mayor alerta por redadas masivas y deportaciones prometidas por el presidente Donald Trump, pero las autoridades federales no confirmaron que estén relacionadas con ese esfuerzo.

Residentes que fueron testigos de algunos de estos operativos dicen que los mismos se habrían dado el miércoles a tempranas horas de la tarde, en al menos dos ubicaciones.

El gobierno de Trump anunció el martes que permitiría a las agencias federales de inmigración realizar arrestos en las llamadas "áreas sensibles", como escuelas, iglesias y hospitales, poniendo fin a una política que había estado en vigor desde 2011.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo: "Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados".

En el memorando que rescinde la política, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, dijo que era innecesario tener "reglas claras" que dicten dónde se pueden aplicar las leyes de inmigración. Pero dijo que los oficiales deben seguir usando discreción y "una buena dosis de sentido común" en torno al ingreso a lugares sensibles, como las escuelas.

Se estima que 733,000 niños en edad escolar se encuentran en Estados Unidos ilegalmente, según el Instituto de Política Migratoria. Muchos más tienen ciudadanía estadounidense pero tienen padres que se encuentran en el país ilegalmente.

La alcaldía ha asegurado que la prioridad de los agentes locales es combatir la violencia existente y que no utilizarán los recursos municipales para atemorizar a la comunidad inmigrante.

La reacción ha sido mixta a nivel local.

“Es necesario hacerlo. Hemos tenido tanta gente que ha entrado ilegalmente en este país, y el presidente Trump siempre ha dicho que no está en contra de la inmigración en absoluto, sólo está en contra de la inmigración ilegal”, dijo Janet Fogarty, delegada del RNC en Massachusetts.

“El problema es que estamos recibiendo mensajes muy confusos. Por ejemplo, se escucha de algunos sectores que sólo van a perseguir a las personas con antecedentes penales, lo cual está dentro de la ley y es su derecho hacerlo, y luego se escucha que van a perseguir a cualquiera que sea indocumentado y eso es millones de personas en todo el país”, dijo Jeff Thielman, director ejecutivo del Instituto Internacional de Nueva Inglaterra.

Mientras Trump toma medidas enérgicas contra los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, algunas familias se preguntan si es seguro enviar a sus hijos a la escuela.

Las escuelas públicas de Worcester han prometido no cooperar con el ICE, a pesar de la amenaza del Departamento de Justicia de procesar a los funcionarios locales que no cumplan.

El distrito ha tranquilizado a las familias al respecto, diciendo en una carta: “Los directores y el personal escolar han recibido orientación sobre cómo proteger los derechos de los estudiantes, responder a las interacciones con ICE y apoyar a los estudiantes cuyos padres o tutores puedan ser detenidos durante el día escolar…”

El distrito también envió un memorando a sus equipos de transporte, diciendo en parte: “Recientemente se ha enviado una notificación sobre la posible presencia de agentes de ICE en las paradas de autobús. Si sabe que hay agentes en una parada, no deje que ningún estudiante baje del autobús y comuníquese con la oficina de transporte de inmediato”.

El superintendente de Worcester aclaró que no se ha visto a funcionarios de ICE en las paradas de autobús o en las escuelas, y que esta es simplemente la forma en que el distrito planea manejar las interacciones futuras.

Las escuelas públicas de Worcester, el segundo distrito escolar más grande de Massachusetts, aseguran que no compartirán información con el servicio de inmigración y control de aduanas, conocido como ICE, esto después de que la administración del presidente Donald Trump autorizara que las redadas puedan realizarse en los denominados "áreas sensibles" como iglesias y escuelas.

La nueva política de control de inmigración en las escuelas probablemente impulsará a algunos padres inmigrantes que temen la deportación a mantener a sus hijos en casa, incluso si enfrentan poco riesgo, dijo Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes. Dijo que cree que es parte del objetivo de la administración hacer la vida tan insostenible que los inmigrantes eventualmente abandonen los Estados Unidos por su cuenta.

Si bien muchos adultos estadounidenses están de acuerdo con la idea de llevar a cabo algunas deportaciones selectivas, un cambio hacia la detención de personas que se encuentran en el país ilegalmente en lugares como las escuelas sería altamente impopular, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Encontró que solo alrededor de 2 de cada 10 adultos estadounidenses están algo o fuertemente a favor de arrestar a los niños que están en el país ilegalmente mientras están en la escuela.

Algunos padres ven la escuela como uno de los últimos lugares seguros.

Para Iris González, de Boston, las escuelas parecen ser el único lugar seguro al que puede acudir una persona que se encuentra en el país ilegalmente. Ha tenido hijos en las escuelas de Boston durante casi una década y no espera que nadie allí la moleste a ella ni a sus hijas para que demuestren que están aquí legalmente. Así que sus hijos seguirán yendo a la escuela.

“La educación es importante”, dijo en español.

González, que llegó a Estados Unidos desde Guatemala ilegalmente hace 14 años, se preocupa por entrar en un tribunal o conducir, aunque tiene licencia. “¿Qué pasa si me detienen?”, se pregunta.

“No duermo”, dijo. “Hay mucha incertidumbre sobre cómo buscar trabajo, si seguir conduciendo y qué va a cambiar”.

The Associated Press (Olga R. Rodríguez, Moriah Balingit, Bianca Vázquez Toness y Jocelyn Gecker) contribuyeron a este artículo.