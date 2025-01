Escuelas Públicas de Worcester aseguran que no compartirán información con ICE

Las escuelas públicas de Worcester, el segundo distrito escolar más grande de Massachusetts, aseguran que no compartirán información con el servicio de inmigración y control de aduanas, conocido como ICE, esto después de que la administración del presidente Donald Trump autorizara que las redadas puedan realizarse en los denominados "áreas sensibles" como iglesias y escuelas.

Sin duda hay temor en la comunidad, se estima que en Worcester, más del 40 por ciento de los estudiantes son hispanos y muchos son indocumentados, sin embargo, la superintendente escolar, aseguró que ellos no colaborarán con ICE.

“No permitiremos que los agentes de ICE accedan a las instalaciones de las escuelas públicas de Worcester sin una orden judicial firmada por un juez federal” dijo en un comunicado la superintendente escolar de las escuelas públicas de Worcester, Rachel H. Monarrez.

La ciudad de Worcester emitió un comunicado reafirmando que son una comunidad que apoya la diversidad y que nunca se dirigirán a sus residentes en función de su estatus migratorio.

La realización de estos operativos, requiere de una alta planificación, asegura Julián Calderas, ex-agente de ICE.

"Van a estar vigilando, saben las horas de las misas, saben las horas de las escuelas, y de las cortes y pueden estar vigilando esperando afuera", dice Calderas.

Él también señala que los oficiales de inmigración solo podrían penetrar en iglesias y escuelas, si la persona que están solicitando se niega a salir.

"No van a estar no más yendo a la escuela cuando está lleno de niños, o a iglesias, eso es no más si alguien está enterrado ahí buscando santuario.".