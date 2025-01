Comunidad local reacciona a presunto operativo que planea ICE

Funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están planeando una importante operación centrada en los inmigrantes en al menos una ciudad de Estados Unidos, que se llevará a cabo durante varios días tras la investidura del presidente electo Donald Trump, según un documento revisado por NBC News.

El documento sugiere que los funcionarios han comenzado a planificar el cumplimiento de la promesa de campaña de Trump de realizar deportaciones masivas después de su toma de posesión el próximo lunes. Sin embargo, no se especifica en el documento qué tipo de inmigrantes serán los objetivos de estas acciones.

Antes de que NBC News tuviera acceso al documento, diversas fuentes familiarizadas con la planificación mencionaron que las principales áreas metropolitanas que podrían ver acciones incluyen las regiones de Washington D.C., Filadelfia, Los Ángeles, Denver y Chicago.

Con la proximidad de la investidura presidencial, el temor entre la comunidad inmigrante crece. Lucy Pineda, directora de Latinos Unidos en Massachusetts, expresó que "ya Trump estuvo en la presidencia, ya conocemos lo que él es. De igual manera, él ha creado mucho miedo en nuestra comunidad."

Por su parte, la abogada de inmigración Janeth Moreno comentó sobre las preocupaciones de aquellos sin estatus migratorio claro.

"Hay preocupaciones de personas que no tienen ningún estatus, que entraron por la frontera, que a pesar de que nunca han tenido una orden de deportación o nunca han tenido ningún proceso, tienen el temor de ser detenidas en cualquier punto por agentes de inmigración.", dijo Moreno.

El temor también afecta a aquellos con procesos migratorios en curso, como señala Moreno, "también está la preocupación por parte de personas que inclusive tienen actualmente algún tipo de protección temporal, como el TPS, o tienen algún caso pendiente como asilo."

Las amenazas de redadas masivas han llevado a muchos a evaluar cómo continuar con sus vidas cotidianas.

"Aquellas personas que tienen que desplazarse a sus lugares de trabajo, que están tan lejos de sus hogares, tienen la preocupación de si voy a trabajar o no, si tomo un autobús o no, si llevo o no a mis hijos a la escuela. Son preocupaciones muy similares a las que tuvimos a la entrada del 2016, cuando comenzaba su primera administración.", dijo un residente.

Desde hace varios meses, miles de inmigrantes han optado por "auto-deportarse", abandonando Estados Unidos por voluntad propia. Lucy Pineda corroboró esta tendencia, "hemos escuchado más de personas de Centroamérica. Incluso el día de hoy, un joven que tenía su niño de tres añitos vino a la oficina a sacar una autorización para mandar a su niño a Honduras. Muchas personas salvadoreñas, muchas familias, están yendo.", dijo.

Además, comerciantes inmigrantes también están tomando medidas para protegerse, "nos hemos dado cuenta de que muchos dueños de compañías están preparando las empresas y las cuentas a nombre de personas de confianza."

Finalmente, la abogada Janeth Moreno brindó consejos para aquellos que enfrenten una posible detención por parte de agentes de migración:

"Si usted ha sido detenido por agentes de migración, inmediatamente no mienta ni proporcione información falsa. Tampoco firme ningún documento. Pídame hablar con algún abogado. Es importante que usted comparta teléfonos de un abogado de su confianza con miembros de su familia, para que esas personas, en cuanto sepan que usted ha sido detenido, puedan ponerse en contacto con un abogado o una organización de confianza en su comunidad."