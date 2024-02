Ayudamos a residente de Boston a recuperar dinero desaparecido de “money order”

Una residente de Boston se llevó tremendo susto cuando miles de dólares que había enviado por correo en un cheque giro postal desaparecieron.

Ervita Alcantara estaba lista para realizar el ultimo pago de su carro en septiembre del 2023.

“Yo hice mis ahorros… y di una parte adelante. Entonces fui pagándolo así…fue mucho tiempo, mucho tiempo reuniéndolos. Yo quería entrar el año sin deudas”, dijo Alcantara.

Pero el destino tenía otros planes. Para realizar el último pago del préstamo de su carro, Ervita envió un giro postal de p-l-s por $2,000 a Wells Fargo, pero el cheque nunca llego a su destino.

“Luego yo me dirigí donde lo compré a PLS y me dijeron. Me buscaron en la computadora y me dijeron que alguien lo había tomado”, dijo Alcantara.

Ervita relata que enseguida realizó una denuncia de robo con la Policía de Boston.

“Entonces ellos me tomaron el reporte y me dijeron que me iban a escribir. Y luego eso fue el sábado 30. Luego el lunes me respondieron que lo recibieron, pero de ahí no, no hicieron más nada”, dijo Alcantara.

Cuenta que pasaron los meses y no le daban esperanzas de recuperar su dinero, así que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros nos comunicamos con PLS, les enviamos el reporte policial junto con el comprobante de pago y otros documentos pertinentes. PLS investigó y en cuestión de semanas le enviaron otro cheque de $2,000 a Ervita.

“Gracias, gracias, Telemundo Responde. Ya pagué mi deuda. Y aquí está el cheque que me recuperaron. Gracias a todo el equipo”, dijo Alcantara con una copia del cheque en mano y una gran sonrisa en su rostro.

Por su parte PLS dijo en parte en un comunicado:

“Nos complace haber podido ayudar y complacer a nuestra clienta cuando su giro postal destinado a pagar la factura de su automóvil se extravió. Durante más de 26 años, PLS orgullosamente les ha ofrecido a sus valiosos clientes servicios financieros que constantemente elevan sus expectativas. Las tiendas de PLS ofrecen giros postales gratuitos, cambio de cheques a costos bajos, tarjetas de prepagos, servicios de transferencia de dinero, pago de facturas y mucho más. Invitamos a todos los residentes del área de Boston a visitar una de nuestras tiendas de PLS que están convenientemente ubicadas y a experimentar nuestro servicio superior al cliente”. – PLS

Cabe mencionar que Ervita había depositado el sobre con el cheque en un buzón de correo que estaba ubicado al exterior de las oficinas del correo postal y según reportes de la Policía de Boston, actualmente los robos de correspondencia están aumentando, así que, para evitar una situación similar, sería prudente entregar la carta adentro de las oficinas o evitar enviar dinero en cheques, optando por transferencias electrónicas.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.