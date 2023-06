Ayudamos a televidente de Revere a cambiar lavadora defectuosa de Home Depot

Una televidente de Revere, Massachusetts que se llevó una gran decepción con una lavadora nueva que presentó problemas desde el día de entrega y regresarla no fue tan fácil.

Recientemente Ángela Ramírez invirtió casi $2,700 en una lavadora nueva que adquirió en Home Depot, “la vieja se me dañó y traté de arreglarla, pero la pieza que se le dañó venía de china y se perdió. Ordenaron otra y pues nunca llegó y necesitaba otra lavadora”, dijo.



Ella dice que el día de entrega “la encienden para probar que todo esté bien. resulta que el agua estaba toda saliendo por la parte de abajo de la máquina. y bueno, los muchachos que la instalaron me dicen bueno, mi trabajo hasta aquí llegó, yo no puedo hacer más nada”.

Al día siguiente Ángela regresó a la tienda donde la compro y le dijeron que iban a mandar un técnico para revisar, pero el técnico nunca vino.

Así pasaron 3 meses hasta que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nuestro equipo se comunicó con Home Depot, y se envió la factura junto con las imágenes de fuga de agua, y ellos respondieron, pidieron disculpas a Ángela y le dijeron que en 72 horas le enviarían una máquina nueva.

Por su parte, Home Depot dijo en un comunicado:

“Estamos felices de haber podido resolver esto para la Sra. Martínez. Pedimos disculpas por las molestias y estamos agradecidos por la oportunidad de hacer esto bien.”

Recuerdo que la regla de reembolsos de Home Depot es que, si tiene algún problema con el electrodoméstico, debe reportarlo antes de que se cumplan la 48 horas de la entrega.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde está comprometido a investigar sus casos y recuperar su dinero. Nuestra meta es encontrar respuestas, y si es posible, una solución a su problema. Llámenos al 855-622-1000 o puede contactarnos través del formulario de quejas.