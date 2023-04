Mujer busca ayuda con compañía asesora tributaria y termina con deuda más grande

Una televidente que buscó ayuda de una popular compañía de asesoría en trámites de impuestos por una deuda tributaria nunca recibió la ayuda por la que pagó y terminó más endeudada.

Carmen Báez dice que ella y su esposo normalmente reciben un reembolso cuando declaran sus impuestos, "siempre recibíamos por lo menos $4,000 o $5,000 más o menos. Pero siempre estaban contando nuestros gastos", dice Báez.

Pero el 2021 fue diferente, ellos dicen que llenaron sus impuestos con Vita, quienes ayudan a familias con ciertos ingresos a preparar los impuestos de forma gratuita.

"Pero realmente no pusieron nada de gastos, y ahí fue donde estuvo el mayor problema al no poner los gastos, pues obviamente va a ser como que no tenemos ningún gasto y obviamente quedamos con una deuda de sobre $10,000 dólares." dijo Báez.

Lamentablemente ella se dio cuenta del error después de que el preparador ya había enviado la declaración de impuestos, "sentí mucha desesperación porque en ese momento mi esposo estaba quedándose sin empleo."

La solución que le presentó el contador, parecía muy lejana, él les dijo que tenía que esperar al próximo año para llenar una enmienda.

Así que Báez decidió contratar a Community Tax, una compañía que ofrece servicios de ayuda con trámites del IRS.

"Nos ofrecieron un montón de cosas que iban a pagar los impuestos, que no nos iban a cobrar nada, que no nos iban a embargar ni nada que ver en el IRS, y al final nada pasó. No nos ayudaron a resolver absolutamente nada.", dijo Báez.

Por este servicio, le cobraron un total de $4,500 a crédito, más intereses. Pero Báez dice que continuó recibiendo cartas del IRS, y que cuando llamaba a Community Tax ellos siempre le daban una excusa.

"Todas las veces que llamé a Community Tax, que me comunique por mensaje de texto, por mensaje vía email, por el teléfono, siempre me daban una excusa, siempre me decían oh, el supervisor no está hoy, o el supervisor que te toca no está."

Báez decidió comunicarse directamente con el IRS, y ellos le dijeron que ninguna compañía se había comunicado con ellos, que nadie estaba asignado a su caso para ayudarlos, y que tenían una deuda que iba a seguir subiendo.

Entonces, se comunicaron con Telemundo Nueva Inglaterra Responde, y nuestro equipo contactó a los ejecutivos de Community Tax, ellos evaluaron el caso, decidieron reembolsar el dinero de Báez y enviaron el siguiente comunicado:

Community Tax está comprometido a proveer un servicio excelente a cada de nuestros clientes, como tal, respaldamos el trabajo realizado en este caso. Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, entendemos que la resolución de problemas de deudas al IRS pueda ser un proceso frustrante. Si uno de nuestros clientes no está satisfecho con su experiencia, trabajamos con ellos para resolver la situación.

Los reglamentos éticos del IRS nos prohíben divulgar información específica de nuestros clientes sin la autorización expresa de ellos. Como cuestión de hecho, no tenemos autorización de la familia Báez para divulgar información específica acerca de su caso con el IRS. Aun así, nos complace decir que hemos concluido nuestra relación con ellos en buenos y amigables términos.

En cuanto a la deuda con IRS, la familia Báez ahora busca resolver la situación con la ayuda de un agente certificado por el mismo IRS.

Si usted necesita ayuda de un agente certificado, puede encontrar la lista de agentes en su área aquí.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde está comprometido a investigar sus casos y recuperar su dinero. Nuestra meta es encontrar respuestas, y si es posible, una solución a su problema. Llámenos al 855-622-1000 o puede contactarnos través del formulario de quejas.