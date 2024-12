Boston reafirma su estatus de “ciudad santuario”

El concejo de la ciudad de Boston, Massachusetts votó en unanimidad para mantener el estatus como ciudad santuario.

Esto con el fin de que los departamentos de la ciudad no ayuden a ningún esfuerzo federal de “aplicación civil de migración” es decir, no ayuden a la deportación masiva que pretende hacer el próximo inquilino de la Casa Blanca.

"Somos designados una ciudad santuario, es básicamente una label, como dicen, de lo que somos, no vamos a cooperar, lo que vaya a hacer el gobierno federal. allá ellos", dice Enrique Pepén, concejal de Boston.

Boston se para firme y dice que no apoyará la medida, la alcaldesa asegura que se ampara en la ley.

La alcaldesa Wu dijo que no va a cooperar con el plan de deportación masiva, y tras su declaración, el zar respondió y no precisamente con elogios.

"La ley es una protección de que la policía local no puede colaborar con oficiales federales con la intención de deportar, debemos asegurar a todos y generar una comunicación sin miedo", dijo la alcaldesa Michelle Wu.

En ciudades no santuario, los residentes temen por see deportados a sus países, por razones como “número uno la persecución dos está la separación familiar tenemos unas ensaladas de familias como las llamamos que tienen ciudadanos documentados indocumentados gente con DACA, TPS en una sola familia así que el hecho de que nuestra ciudad esté tomando esa postura le están enviando ese mensaje a nuestra comunidad y que no tenga el temor de qué por lo menos la ciudad va a pelear por ellos”, señala Damaris Velásquez, Directora de la Agencia Alpha.