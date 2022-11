Brasil, Holanda y EEUU: Lo que opina el equipo técnico del Revolution sobre la Copa Mundial

Nota del editor: Escucha la primera parte del video en español, or jump ahead 14 minutes and 10 seconds for the interview in English.

Richie Williams, Curt Onalfo y Dave Van Den Bergh, parte del equipo técnico del New England Revolution, se unen a Jesús Quiñónez en este episodio de Fútbol y Soccer para sopesar qué países marcarán la diferencia en la Copa del Mundo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Los exjugadores de fútbol cuentan con amplia experiencia siendo parte del equipo técnico de Estados Unidos en mundiales anteriores, sin dejar a un lado sus raíces diversas que los ha llevado a también seguir de cerca el fútbol de sus países de origen Holanda y Brasil.

En esta oportunidad, ellos comparten qué equipos marcarán la diferencia en el mundial, qué jugadores pueden dar la sorpresa, así como su experiencia personal trabajando de la mano con muchos de los jugadores del equipo nacional de fútbol de EEUU que están dejándolo todo en la cancha en Catar.

Escucha el podcast aquí abajo, o mira el video arriba de este artículo. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún episodio de Fútbol y Soccer. Disponible ahora en Apple Podcasts/iTunes, Art19, Spotify, Amazon Music, iHeart Radio y Stitcher.