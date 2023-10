Cargos contra dos personas adicionales en balacera que acabó con la vida de bebé en Holyoke

Dos personas más han sido acusadas en el tiroteo de Holyoke, Massachusetts, a principios de este mes en el que una embarazada resultó herida y su bebé murió después de ser sacado de emergencia de su vientre.

La Oficina del Fiscal de Distrito de Hampden anunció el martes que José Galarza, de 31 años, y Jay Marie Rosado-Rosario, de 29, ambos de Holyoke, están siendo acusados ​​de complicidad después del asesinato.

Dos hombres identificados como Johnluis Sánchez, de 30 años, y Alejandro Ramos, de 22, están detenidos sin derecho a fianza y acusados ​​de asesinato. Mientras la policía busca a un tercer hombre en este caso que estremeció a Holyoke.

Las autoridades dijeron que los cargos estaban relacionados, precisamente, con la búsqueda en curso del tercer sospechoso acusado de asesinato, identificado como Kermith Alvarez. Se les acusa de ayudar después del tiroteo.

Rosado-Rosario fue procesada el lunes y un juez fijó su fianza en 5,000 dólares. Se espera que Galarza sea procesado el martes.

El tiroteo ocurrió cerca de la intersección de Sargeant Street y Maple Street alrededor de las 12:30 p.m. el 4 de octubre. Una mujer embarazada que viajaba en un autobús recibió un disparo en el fuego cruzado y fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos pudieron sacar al bebé de su vientre. El infante no sobrevivió.

"No estábamos preparados para esto, no esperábamos esto", dijo Selena Santana en una entrevista tras los hechos. "Queríamos a nuestro bebé y ahora, ya sabes, ni siquiera he podido ver a Ezekiel, que es el nombre de mi hijo".

La Policía Estatal de Massachusetts está buscando a Kermith Alvarez, de 28 años, de Holyoke, y cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse con las autoridades al 413-505-5993 o con la Sección de Aprehensión de Fugitivos Violentos de la policía estatal al 1-800-KAPTURE.