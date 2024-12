Plaga de roedores provoca cierre de cine de Methuen

Un problema de roedores ha obligado a cerrar un popular cine en Methuen, Massachusetts.

El departamento de salud de la ciudad está aplazando la salida hasta que se resuelva el problema después de que una mujer se quejara de que una rata le pasó por encima de los pies mientras veía una película la semana pasada.

La mujer, que quiere permanecer anónima, dijo que fue a ver una película en el AMC Methuen 20 en el centro comercial The Loop la semana pasada cuando una rata, que según ella era del tamaño de un gato, se le metió entre las palomitas que tenía en el suelo y también le pasó por encima de los pies.

Y ahora nos enteramos de que no es la única clienta que ha dado una mala crítica al cine. Los clientes se han quejado en Internet de montones de basura, cubos de basura sin vaciar y máquinas de refrescos que parecían no haber sido limpiadas durante algún tiempo.

Un cartel en la puerta del cine y en su sitio web el martes decía: "Pedimos disculpas por las molestias, pero este cine está cerrado temporalmente".

En un comunicado, AMC dijo que estaba "revisando esta situación con el equipo del teatro y nuestros socios proveedores para garantizar que esto no vuelva a suceder", y señaló que estaban "trabajando fervientemente para garantizar que todos los problemas se resuelvan por completo a través de una limpieza profunda y remediación de plagas".

El cine se vio obligado a cerrar después de que la mujer con la que habló NBC10 Boston presentó una queja ante el Departamento de Salud de la ciudad la semana pasada. También publicó en Facebook: "Ayer fui a ver 'Wicked' en el cine AMC en The Loop en Methuen. Justo en medio de la gran final, una RATA gigante; no un ratón, corrió por mis palomitas de maíz en el piso y sobre mis pies. Gigante. Perdí la cabeza en silencio, agarré todas mis cosas y me fui".

El departamento de salud de Methuen dijo que cuando inspeccionaron las instalaciones, encontraron agujeros en las paredes, excrementos de roedores y orina de roedores.

Esta fue la primera queja oficial contra el cine en al menos los últimos dos años, dijeron los funcionarios de salud. Los inspectores van al cine cada seis meses, pero solo están obligados a inspeccionar la cocina y no el resto de las instalaciones.

"Cuando los roedores se sienten lo suficientemente envalentonados como para correr frente a la gente y el público, eso significa que el problema probablemente ha existido durante un tiempo", dijo Caeli Tegan Zampach, directora de salud, servicios humanos e inspecciones de Methuen.

A partir de ahora, se le ha dicho al cine que limpie y requiera un control de plagas más regular antes de poder reabrir. Y los funcionarios de salud de la ciudad dicen que incluso después de eso, la ciudad tendrá un papel recurrente en la inspección de las instalaciones.

"Las únicas ratas que esperas ver en el cine son quizás 'Ratatouille' en la pantalla, no una rata saliendo de tu caja de palomitas de maíz cuando intentas comer algo", dijo Rock Fortin, un cliente de AMC Methuen 20.

Los funcionarios de salud dicen que probablemente no multarán al cine porque los propietarios están cumpliendo y tratando de solucionar el problema.