Cómo ver el eclipse en Mass. el jueves y qué esperar

Tenemos luna nueva el jueves y será parte de un eclipse visible desde Nueva Inglaterra.

La luna de junio se llama "Luna de fresa" y pasará entre la Tierra y el sol durante el amanecer del jueves por la mañana. Cuando salga el sol, el eclipse solar comenzará para nosotros en Nueva Inglaterra.

La luna pasará frente al sol, bloqueando gran parte de la luz solar y sin duda generando un color y una textura extraños en nuestro cielo durante aproximadamente una hora.

El eclipse comienza a las 4:38 a.m., pero el sol no sale hasta las 5:07 a.m., por lo que el eclipse ya estará en marcha.

Mirando hacia el este / noreste, el eclipse llegará a su máximo a las 5:33 a.m. terminado a las 6:32 a.m.

Aquí en Nueva Inglaterra se eclipsará alrededor del 73% del sol.

Pero en el centro y norte de Canadá, hacia el Círculo Polar Ártico, la luna entera cubrirá todo menos un pequeño perímetro de la cara del sol, creando un aparente anillo de fuego, que es cuando la luz del sol solo llega a la luna justo alrededor de sus bordes, luciendo como un anillo de fuego.

En este punto, nuestro ambiente en Nueva Inglaterra parece favorable a la vista, con cielos parcialmente nublados para la mayoría de nosotros.

Sin embargo, puede haber una densa niebla cerca del océano, especialmente hacia la costa sur y la costa de Maine de Nueva Inglaterra.

Por supuesto, no mire directamente al sol sin la protección adecuada para los ojos.