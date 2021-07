Conceden libertad condicional a mujer blanca tras escupir a mujer negra en Connecticut

Una mujer blanca que fue acusada de un crimen de odio después de ser captada en video escupiendo a una mujer negra durante una protesta en Connecticut pudo ingresar a un programa especial de libertad condicional el miércoles que podría dejarla sin antecedentes penales.

A Yuliya Gilshteyn, de 45 años, se le concedió rehabilitación acelerada, un programa especial de libertad condicional para infractores por primera vez, y se le ordenó completar 100 horas de plan de estudios contra el odio durante los próximos dos años.

Si completa con éxito las clases y cumple con los otros términos del programa, todos los cargos serán desestimados. Además del cargo de privación de derechos por delitos de odio, también fue acusada de intento de agresión en tercer grado, puesta en peligro imprudente en primer grado y riesgo de lesiones a un niño.

El incidente ocurrió durante grandes protestas frente al Capitolio estatal el 6 de enero, el mismo día de la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos. El video muestra a Gilshteyn, quien se opone a las vacunas infantiles obligatorias, escupiendo a Keren Prescott, una activista de Black Lives Matter. Varios grupos se manifestaron por diversas causas ese día, el primero de la nueva sesión legislativa.

Prescott dijo que ella y un amigo gritaban “Black Lives Matter” y otros lemas en las protestas cuando Gilshteyn le dijo que “todas las vidas importan” y se produjo una discusión. Prescott dijo que también le dijo a Gilshteyn que retrocediera porque no llevaba una máscara en medio de la pandemia de coronavirus. Luego, Gilshteyn le escupió en la cara y le golpeó las gafas y la máscara, dijo Prescott.

Gilshteyn fue acusada inicialmente de perturbar la paz, pero esos cargos se actualizaron después de que los fiscales revisaron el video del incidente, incluidas las imágenes de WTNH-TV.

La jueza de la Corte Superior de Hartford, Sheila Prats, dijo que no tenía la intención de enviar un mensaje político con su fallo el miércoles, pero que las acciones de Gilshteyn no fueron lo suficientemente graves como para negar su entrada al programa.

El Hartford Courant informó que Gilshteyn se disculpó con Prescott durante la audiencia y dijo que su ataque fue "completamente fuera de lugar".

Pero Prescott llamó al fallo "el epítome del privilegio blanco".

"Cuando ella me atacó y la policía no me creyó, eso fue un privilegio blanco", le dijo a Courant. “Cuando la policía me detuvo y se la llevaron, eso fue un privilegio blanco… El hecho de que ella estuvo aquí hoy y ni siquiera recibió una palmada en la muñeca, eso es privilegio blanco ".