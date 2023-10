Conductor habría amenazado con envenenar a niños si no se montaban en su camioneta en Connecticut

La policía de Granby, Connecticut, está investigando un incidente sospechoso en el que varias personas dentro de una camioneta se enfrentaron a un grupo de niños el viernes y les dijeron que se subieran a la camioneta o los envenenarían.

La policía recibió una llamada sobre un grupo de niños que fueron confrontados por varias personas dentro de una camioneta mientras caminaban por el estacionamiento de Cumberland Farms en Hartford Avenue poco antes de las 3:00 p.m.

Según los informes, el camión se detuvo cerca de los niños y el pasajero del camión les dijo que entraran al vehículo o los envenenarían.

El pasajero que hizo la declaración sobre envenenar a los niños se describe como de entre 20 y 30 años y con barba oscura o perilla. Llevaba una gorra de béisbol negra al revés.

En este punto, dado que la policía no ha hablado con las personas en el camión, no saben cuál era su intención. No está claro si realmente lo decían en serio o si intentaban asustar a los niños.

Las autoridades compartieron fotografías del camión involucrado en el incidente tomadas de las imágenes de vigilancia de un negocio cercano. Es una Ford F-150 gris.

El vehículo fue visto por última vez viajando en dirección oeste por Hartford Avenue.

La investigación está en curso. La policía está pidiendo la ayuda del público para identificar a las personas en el camión. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse al (860) 844-5335.