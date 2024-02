Continúa el juicio por asesinato de Harmony Montgomery ¿La defensa presentará un caso?

El juicio por el asesinato de Harmony Montgomery está ahora en manos de la defensa. La fiscalía concluyó su caso el martes después de nueve días de testimonios.

El padre de Harmony, Adam Montgomery, está acusado de matar a golpes a la niña de 5 años en 2019.

La defensa intentó sin éxito el martes que se desestimaran tres de los cargos contra Adam Montgomery. Argumentan que la testigo clave del estado, Kayla Montgomery, la ex esposa de Adam, no es creíble.

La pelota está ahora en la cancha de la defensa. No está claro si los abogados defensores presentarán su propio caso el miércoles o pasarán directamente a los argumentos finales. El juez ha indicado que el jurado podría recibir el caso a finales de semana.

También el martes, el jurado escuchó a una mujer que dijo que Adam Montgomery le dijo que odiaba a Harmony "hasta la médula" porque le recordaba a su madre.

Rebecca Maines, que está en prisión por una violación de la libertad condicional, testificó que Adam Montgomery le dijo en el verano de 2021 que había estado tratando de ver a Harmony desde 2019, cuando la dejó con su madre porque dijo que estaba teniendo accidentes de baño "a propósito".

Aunque a Adam Montgomery se le había concedido la custodia legal de la niña meses antes de que desapareciera, Maines testificó que le dijo que la madre de Harmony no le permitiría visitarla.

Las autoridades creen que Montgomery mató a la niña el 7 de diciembre de 2019, pero no se reportó su desaparición hasta casi dos años después. El cuerpo de Harmony no ha sido encontrado.

Un testigo reveló detalles sobre una bolsa que Adam Montgomery llevaba al trabajo, que según fiscales contenía el cuerpo de la pequeña Harmony.

Adam Montgomery se declaró inocente de asesinato en segundo grado en 2022 y proclamó ante el tribunal el año pasado en un caso no relacionado que no mató a su hija y la amaba incondicionalmente. Cuando comenzó su juicio en Manchester el 7 de febrero, los abogados defensores reconocieron que es culpable de dos cargos menores que enfrenta: falsificación de pruebas y abuso de un cadáver. Pero dijeron que él no mató a Harmony y, en cambio, sugirieron que ella en realidad murió el 6 de diciembre mientras estaba sola con su madrastra Kayla Montgomery.

Adam Montgomery, que cumple una condena de 30 años de prisión por una condena por arma de fuego no relacionada, no ha asistido a su juicio.

Maines, quien describió a Adam Montgomery en un momento como su mejor amigo, también testificó sobre un incidente que ocurrió antes de que él dijera que llevó a Harmony con su madre. Ella dijo que él le dijo que le había “golpeado” a su hija después de verla poner su mano sobre los labios y la nariz de su hermano menor. En un testimonio anterior, el tío de Adam Montgomery testificó que vio a Harmony con un ojo morado en la casa familiar en 2019 y que Adam le dijo que la “golpeó” por toda la casa después de verla poner sus manos sobre su hermano.

Durante el contrainterrogatorio, se le preguntó a Maines sobre sus antecedentes penales de 2014 a 2019, que incluyen condenas por robo y fraude. Está programada para una audiencia de libertad condicional en abril, pero también enfrenta varios cargos pendientes.

“Soy un criminal. No tengo ningún problema en decírtelo”, testificó Maines. También dijo que estaba en tratamiento por abuso de sustancias cuando se le preguntó si había faltado a una comparecencia ante el tribunal por sus casos.

Los abogados defensores también sugirieron que Maines estaba tratando de mejorar su situación legal testificando. Negó haber hecho o pedido promesas sobre sus cargos pendientes a cambio de su testimonio.

Adam Montgomery y Crystal Sorey, la madre de Harmony, no estaban en una relación cuando Harmony nació en 2014. La niña vivía intermitentemente con familias de acogida y su madre. Crystal Sorey perdió la custodia de Harmony en 2018, y Adam Montgomery recibió la custodia en febrero de 2019. Sorey testificó que vio por última vez a su hija durante una llamada de FaceTime alrededor de la Pascua de ese año.

Kayla Montgomery ha sido la testigo estrella contra su exmarido. Ella está cumpliendo una sentencia de prisión de 18 meses después de declararse culpable de perjurio por mentir durante el testimonio del gran jurado sobre dónde estaba cuando Harmony fue vista por última vez. No se le concedió inmunidad, pero reconoció ante los abogados defensores que no ha enfrentado más consecuencias por las inconsistencias en sus diversas declaraciones ante la policía o los fiscales.

Kayla, la esposa separada de Adam Montgomery, testificó la semana pasada que Adam mató a golpes a Harmony después de un accidente en el baño en el automóvil en el que vivían Dijo que su familia, incluidos los dos hijos pequeños de la pareja, habían sido desalojadas y vivían en un automóvil en ese momento. Según Kayla, Adam golpeó a Harmony en varios semáforos mientras conducían desde una clínica de metadona a un restaurante de comida rápida en la mañana del 7 de diciembre de 2019.

También testificó sobre entregar comida a los niños sin verificar a Harmony, el posterior descubrimiento de que la niña estaba muerta y todos los lugares en los que dijo que su esposo escondió el cuerpo, incluso en un respiradero del techo en un refugio para personas sin hogar y en el congelador. en el lugar de trabajo de su marido. Kayla Montgomery testificó que no habló de la muerte de Harmony porque tenía miedo de su marido.

The Associated Press contribuyó a este artículo.

Kayla Montgomery, la testigo estrella del estado, subió al estrado el viernes por la mañana y rompió a llorar mientras hablaba de Harmony.