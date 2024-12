Miles de personas sin electricidad y grandes retrasos en trenes en Boston debido a la tormenta

Una poderosa tormenta que azota Boston el miércoles está causando serios retrasos en el tráfico y ha dejado sin electricidad a miles de personas en todo Massachusetts.

A las 4:15 p. m. había unos 8,300 clientes sin electricidad, según la Agencia de Gestión de Emergencias de Massachusetts, aunque los equipos, que estaban en el lugar antes de la tormenta, habían restaurado la electricidad a miles de personas, y solo un poco más de 5,000 clientes estaban sin electricidad alrededor de las 4:37 p. m.

También se enfrentaban a problemas de electricidad los trenes de cercanías de MBTA que van a South Station: en Back Bay, un cable caído de la línea que proporciona energía a los trenes, estaba causando importantes retrasos hacia y desde Boston.

⚠️ Framingham/Worcester, Needham, Franklin/Foxboro Line, and Providence/Stoughton Line passengers may experience significant delays in both directions due to a downed catenary wire in the Back Bay area.

Por otra parte, un árbol caído cerca de la estación Four Corners/Geneva en Boston provocó la cancelación de al menos dos trenes de la línea Fairmount, dijo la MBTA.

❌ Fairmount Line Train 944 (4:00 pm from Readville) has been cancelled today due to a downed tree in the Four Corners/Geneva area. The next inbound train from Readville is Fairmount Line Train 946 (4:30 pm from Readville).