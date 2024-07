Costos de vivienda y transporte impulsan a la gente a abandonar Massachusetts, según encuesta

Uno de cada cinco habitantes del estado se imagina dejando Massachusetts para ir a otro estado dentro de los próximos cinco años, según una nueva encuesta que encontró una mayoría considerable de residentes agobiados por los altos costos de la vivienda.

Más de siete de cada 10 residentes encuestados por MassINC Polling Group dijeron que la cantidad que pagan por la vivienda cada mes es "una carga" (34%) o una "carga muy grande" (37%). El dieciocho por ciento de los encuestados respondió a la vivienda cuando se les pidió que nombraran el problema más importante que enfrenta el gobierno estatal, empatado en la proporción más alta con los inmigrantes y la inmigración.

Y cuando los encuestadores preguntaron si los participantes se veían mudándose en los próximos cinco años, el 21% dijo que se verían abandonando Massachusetts por completo.

Entre los residentes que dijeron que tanto sus costos de vivienda como de transporte representan una carga "muy grande", el 38% está pensando en abandonar Massachusetts en los próximos cinco años, una proporción más alta que la población general, según los encuestadores.

Es poco probable que los resultados sorprendan en Beacon Hill, donde los legisladores enfrentan presiones de electores, líderes empresariales y grupos de interés para aumentar la oferta de viviendas y ofrecer opciones más asequibles. Los esfuerzos anteriores han hecho poco para frenar la tendencia al aumento de los precios, y los legisladores esperan que un mayor endeudamiento estatal junto con algunas reformas políticas finalmente desbloquee la producción tan necesaria.

MassINC realizó la encuesta en nombre del grupo de defensa Transporte para Massachusetts, que durante mucho tiempo ha presionado para que el estado invierta más en el transporte público. Los encuestadores encuestaron a 1.408 residentes de Massachusetts entre el 12 y el 30 de junio, y sobremuestrearon a 300 residentes de las llamadas Gateway Cities y a 100 residentes de los vecindarios Mattapan y Hyde Park de Boston.

"El alto costo de la vivienda es la mayor crisis que enfrentan las familias de Massachusetts, especialmente los inquilinos que luchan por sobrevivir en medio de alquileres disparados y altos costos de transporte", dijo Rose Webster-Smith, directora ejecutiva de Springfield No One Leaves y copresentadora de Homes for All Massachusetts, dijo en un comunicado que MassINC incluyó en los resultados de su encuesta. "Los sistemas de vivienda y transporte de nuestro estado no satisfacen las necesidades básicas de las familias de Massachusetts y las soluciones del status quo no las solucionarán".

En el frente del transporte, el 41% calificó el sistema estatal en condiciones "regulares". El 5% lo calificó de "excelente", el 28% lo calificó de "bueno" y el 25% lo calificó de "malo". El 47% de los encuestados dijo que el transporte público cerca de donde viven es lo suficientemente bueno como para poder confiar en él, en comparación con el 38% que dijo que es insuficiente.

Los encuestados eran más propensos a dar a la gobernadora Maura Healey y a los legisladores calificaciones medias en materia de transporte. Aproximadamente un tercio calificó el trabajo de Healey sobre transporte con una "C", la proporción más alta de cualquier calificación con letras, y lo mismo ocurrió con su revisión de cómo la Legislatura ha financiado la infraestructura de transporte.

Los participantes también tenían más probabilidades de ver un status quo en la MBTA bajo la dirección del Gerente General Phil Eng, quien comenzó en el puesto en abril de 2023. El veintidós por ciento dijo que cree que el T está mejorando durante su mandato, el 17% dijo que cree que es empeorando y el 43% ve a la agencia "más o menos igual que antes".

Una importante reforma del transporte que está a punto de convertirse en ley parece tener un gran atractivo. La Cámara y el Senado votaron como parte de su presupuesto estatal de compromiso para el año fiscal 2025 para financiar viajes sin tarifa en las 15 autoridades de tránsito regionales del estado (pero no en la MBTA), y casi tres cuartas partes de los residentes encuestados por MassINC fuerte o algo apoyar la idea.

Los encuestadores encontraron que los encuestados eran más propensos a apoyar que a oponerse a una variedad de estrategias para generar nuevos fondos para proyectos de transporte, o al menos a examinar las opciones.

Dijeron a los participantes que en Londres y París los conductores pagan una tarifa para ingresar a los distritos comerciales centrales y contaron la historia de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que suspendió los precios de congestión en la ciudad de Nueva York en vísperas de su lanzamiento. Cuando se les preguntó si Massachusetts debería estudiar "formas de utilizar tarifas por congestión para reducir el tráfico y recaudar dinero para el transporte público en Boston y sus alrededores", el 50% dijo que sí y el 36% dijo que no.

Otra pregunta señaló que otros estados permiten que las ciudades y pueblos voten sobre si aumentar los impuestos locales para proyectos de transporte, pero Massachusetts no lo hace. El sesenta y ocho por ciento de los residentes dijo que el Estado de la Bahía debería permitir votaciones locales sobre los impuestos locales para el transporte, en comparación con el 19% que dijo que no.

El 47% dijo que las empresas con "un cierto número de empleados" deberían pagar un impuesto sobre la nómina para ayudar a cubrir los costos de transporte, en comparación con el 35% que se opuso a esa idea, y el 58% respaldó que los promotores inmobiliarios paguen parte de los costos de transporte cerca de los proyectos que construir, en comparación con el 25% que no quiere eso.

Esas ideas y muchas otras para reformar la forma en que el gobierno paga el transporte parecen casi seguras que permanecerán en un segundo plano en Beacon Hill hasta al menos el próximo año. No se espera ninguna acción importante sobre los nuevos ingresos del transporte en esta sesión legislativa, aunque la Legislatura este año puede decidir cómo asignar un excedente de fondos de impuestos adicionales sobre los ingresos a iniciativas de educación y transporte.

"Esta encuesta confirma que la vivienda y el transporte no son temas separados; están profundamente interconectados", dijo el director ejecutivo de Transporte de Massachusetts, Reggie Ramos. "Los residentes las están experimentando como crisis combinadas y entrecruzadas. La asequibilidad de la vivienda y la conectividad del transporte con las oportunidades impactan la calidad de vida y pueden exacerbar la desigualdad. Nuestros funcionarios públicos deben tomar medidas para resolverlas de manera conjunta e inmediata".

El margen de error de la encuesta es de más o menos 3.2 puntos porcentuales.