David Ortiz alecciona a fanático de los Yankees, y explica por qué los fanáticos de los Red Sox son mejores

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Darren Hartwell para NBCSports Boston

Han pasado más de seis años desde que David Ortiz jugó su último partido en la MLB, pero su amor por los Boston Red Sox y su desdén por los New York Yankees no ha disminuido.

El ex toletero de los Medias Rojas fue un invitado reciente en el podcast "Games with Names" con el ex receptor abierto de los New England Patriots, Julian Edelman, y el comediante Sam Morril, nativo de Nueva York y ávido fanático de los Yankees.

Naturalmente, la conversación se convirtió en un debate sobre qué equipo tiene los mejores fanáticos, y Ortiz proporcionó una gran evidencia en contra de los neoyorquinos al recordar su reciente encuentro con un fanático de los Yankees en un ascensor.

"Este aficionado de los Yankees estaba hablando mi**das sobre mi hijo Aaron Judge", recordó Ortiz. "… Esto es lo que le dije: estaba como, 'Oye, ¿alguna vez te has tomado un minuto para imaginar la alineación de los Yankees sin Aaron Judge el próximo año?' Y este hijo de p** se quedó callado por un minuto".

Ortiz luego le dio al fanático un poco de perspectiva y explicó cómo los fanáticos lo trataban de manera diferente en Boston.

"Le dije: 'Ustedes, como fanáticos, deben entender que quienquiera que tome ese campo quiere hacer las cosas. Nunca me abuchearon en Fenway Park, y es por eso que viajo y muero con esos fanáticos'", dijo Ortiz.

Para ser justos, hay una razón por la que Ortiz era tan querido en Boston. Emergió como un héroe popular de postemporada casi inmediatamente después de unirse a los Medias Rojas, entregando cinco jonrones y 19 carreras impulsadas durante los playoffs de 2004 para ayudar a la franquicia a terminar con su sequía de campeonatos de 86 años en apenas su segundo año con el equipo.

En comparación, Judge aún no ha llegado a la Serie Mundial en más de seis temporadas con los Yankees y tiene promedio de bateo de .210 en la postemporada. Pero Ortiz todavía cree que los fanáticos de los Yankees que abuchean al MVP reinante de la Liga Americana dan una mala imagen.

"Aaron Judge, en el momento en que se calma, incluso durante la temporada regular, recibe los mayores abucheos", dijo Ortiz. "Déjame decirte, como atleta, leso lo recibes cuando eres el equipo opuesto y juegas en su casa. Pero cuando obtienes eso en casa, hermano, no es bueno".

"… ¿Ves que al tipo que se calma, le vas a abuchear cuando sabes que es el mejor jugador del mundo? Eso dice mucho de ustedes, fanáticos de los Yankees".

Al igual que los fanáticos de los Yankees, los fanáticos de los Medias Rojas tienen grandes expectativas para su equipo. Pero en opinión de Ortiz, los fanáticos de los Sox tratan mejor a sus jugadores estrella, razón por la cual Fenway Faithful siempre estará por encima de los neoyorquinos en su libro.