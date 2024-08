Decenas de familias sin hogar tras incendio en Chelsea

Más de una docena de familias no tienen a dónde ir apenas cinco días después de que un gran incendio destruyera su edificio de apartamentos en Washington Avenue en Chelsea, Massachusetts, la semana pasada.

El hotel en el que se han estado hospedando en Chelsea supuestamente les dijo a las familias que hicieran las maletas el lunes por la mañana después de que la ciudad dejara de pagar la factura.

José Luis Cancel, Elsie Amaya, su hija de 13 años y su perro se encuentran entre más de una docena de familias que no tienen a dónde ir.

“El refugio no nos califica debido a nuestros ingresos, así que ¿cuál es el siguiente paso para nosotros? ¿Vivir en el auto? Tenemos niños, animales. Esta es nuestra situación”, dijo Cancel. “Estamos desesperados. No sabemos qué hacer”.

“Todos estos días hemos estado allí, hemos estado en (La Colaborativa) llenando papeleo, llenando papeleo. No nos dieron suficiente tiempo para buscar apartamentos”, dijo Amaya. “Necesitamos más tiempo. No podemos encontrar un lugar en un solo día”.

La Colaborativa, una organización local de servicios sociales, está pidiendo una extensión de dos semanas mientras los antiguos inquilinos intentan encontrar un nuevo hogar.

“Esto realmente se reduce a un problema de recursos. Este fue el incendio más grande en probablemente 10 años en Chelsea”, dijo el director de operaciones de La Colaborativa, Alex Train. “¿Dónde está el propietario del edificio donde ocurrió el incendio? ¿Qué está haciendo para ayudar a las familias que eran sus residentes que están desplazadas?”

Todos los inquilinos recibieron un correo electrónico de Boston Property Management el día del incendio diciendo que sus teléfonos no funcionaban y que no habían tenido noticias de ellos desde entonces, según Amaya. La empresa de administración no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC10 Boston. No estaba claro si la ciudad iba a otorgar una extensión para su estadía el lunes.

“Estamos trabajando lo más duro que podemos para proporcionar tantos recursos como podamos, entendiendo que Chelsea es una comunidad muy pobre”, dijo el administrador de la ciudad de Chelsea, Fidel Maltez. “Si la vivienda fuera más accesible, si la vivienda estuviera más disponible, creo que esta transición sería mucho más fácil”.

Las familias pasaron por el edificio de apartamentos carbonizado en Washington Avenue el lunes para recoger sus pertenencias, pero descubrieron que sus objetos de valor habían desaparecido. Señalaron que algunas cosas no se pueden reemplazar.

“Acabo de encontrar a mi gato. Está muerto. Lo acabo de encontrar y no sé, me faltan dos más”, dijo Irene Alfaro. “Estoy agradecida y gracias a Dios que nadie salió lastimado, mi bebé está bien, pero ellos son su familia. Son animales. Tienen una vida. No se merecían esto. Nosotros tampoco”.