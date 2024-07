Desgarradores testimonios de familias migrantes en Mass. que no tienen donde pasar la noche

Las familias migrantes que están llegando al estado de Massachusetts están viviendo un verdadero calvario. Y ahora son las estaciones de tren de la MBTA, el lugar que muchas eligen para pasar la noche junto a sus niños.

Telemundo Nueva Inglaterra habló con algunas de estas familias migrantes y sus testimonios son desgarradores.

Un hombre que tiene a su esposa enferma y embarazada y simplemente no tienen donde pasar la noche, dice que la única alternativa que le dieron era traerlo a la estación de tren de la MBTA en Wollaston.

Decenas de familias inmigrantes continúan llegando al estado de Massachusetts a pesar del anuncio del gobierno de no poder recibir más familias sin hogar debido al agotamiento de recursos y refugios colapsados.

A Ramiro Benjamin lo encontramos en el centro de bienvenida para inmigrantes que funciona en la ciudad de Quincy, un lugar que hoy esta repleto de familias recién llegadas a Massachusetts.

"En verdad no sé qué hacer, no tengo a dónde ir, no conozco a nadie, y no tengo ni plata", dijo Benjamin.

Nadin Nundin, otra inmigrante recién llegada, también esta buscando a donde ir, dice que del aeropuerto Logan de Boston la trajeron al centro de bienvenida, pero ahí ya no tienen lugar para más familias y la alternativa que les ofrecen es ayudarlos con el ticket para viajar a otro estado.

El costo del boleto a cualquier parte del país lo subsidia el estado de Massachusetts, como parte de un programa que busca ayudar a las familias sin hogar que no pueden entrar al sistema de refugios porque está colapsado y sin recursos.

Muchas de estas familias terminan pasando la noche en la estación de tren Wollaston en Quincy, a donde son trasladas en autobuses desde el centro de bienvenida.

Con pocas alternativas se quedan estas familias, entre tanto, el refugio del estado que abrió recientemente en Norfolk ya está repleto y las autoridades no han dicho si abrirán otro refugio.