Dificultades con registro de citas para vacunas en New Hampshire

El nuevo sistema de registro de vacunas de New Hampshire ha tenido dificultades para satisfacer la demanda en su primera gran prueba el lunes.

La semana pasada, el estado reemplazó el Sistema de Gestión de Administración de Vacunas federal con su propia Interfaz de Red de Vacunas e Inmunización, (VINI para abreviar). Miles de personas experimentaron problemas con el sistema anterior, particularmente al programar sus segundas dosis, y los funcionarios esperaban que el nuevo sistema evitara esos problemas. Pero estuvo plagado de problemas técnicos el lunes por la mañana, cuando se abrió el registro para cualquier persona de 50 años o más.

“Las inscripciones aún pueden procesarse, pero a un ritmo mas lento. Estamos trabajando diligentemente para abordar estos problemas y proporcionaremos actualizaciones tan pronto como estén disponibles", se lee en un mensaje en el sitio web de vacunas del estado. "Nos disculpamos sinceramente por cualquier retraso que pueda estar experimentando".

El gobernador Chris Sununu dijo la semana pasada que tendrían disponible en el sistema unas 200,000 citas de primera dosis.

“Así que la gente no debería preocuparse por tener que ser el primero en la fila. Habrá mucho espacio para todos”, dijo. "No es necesario que todos se apresuren a ingresar al sistema a las 8 a.m. del día 22".

Los residentes de New Hampshire compartieron sus frustraciones el lunes por la mañana.

"Sununu nuevamente promete más de lo que puede ofrecer", dijo Cheryl Pasanen en Facebook.

"Lo he intentado desde las 8:00 am, cuando se suponía que debían comenzar a recibir citas", agregó Matthew Avery. "El sitio todavía está inactivo".

"Cuestiones definidas", dijo Robert Howard. "Finalmente capaz de pasar, registrarse y programar después de 90 minutos de pura frustración. El sitio tarda en cargar las páginas si puede superar los errores que aparecen".

El jueves, Sununu dijo que el estado está a solo "semanas" de anunciar que todos los adultos de New Hampshire serán elegibles para la vacuna contra el coronavirus.

"No tenemos una fecha firme para eso, pero en realidad solo faltan unas semanas para que cualquier ciudadano adulto en el estado de New Hampshire pueda ir a VINI e inscribirse para su vacuna", dijo. "Las cosas están progresando muy, muy rápidamente aquí en el estado".

New Hampshire se encuentra ahora en la Fase 2A de su implementación de vacunas, con maestros, trabajadores escolares y proveedores de cuidado infantil vacunados a través de redes regionales de salud pública que trabajan en asociación con funcionarios escolares y sitios administrados por el estado.

Los residentes de New Hampshire de 50 a 64 años entran en la Fase 2B del despliegue de vacunación del estado. Aunque el registro se abre el lunes, las citas para ese grupo comenzarán el 25 de marzo.

Hasta ahora, el 22% de la población del estado ha recibido al menos una dosis de la vacuna, y el 12% ya está completamente vacunado, dijeron las autoridades. Las métricas de coronavirus, como la tasa de positividad de la prueba, se mantienen estables.

El estado no ha determinado si los estudiantes universitarios de New Hampshire de otros estados serán elegibles para vacunarse aquí, dijo Sununu. La residencia con fines de votación ha sido un tema polémico en los últimos años, con los republicanos presionando para evitar que los estudiantes de otros estados voten, pero la vacunación sigue siendo una cuestión abierta.

Sununu dijo que los funcionarios aún están decidiendo cómo manejar a los estudiantes universitarios, los residentes a tiempo parcial y aquellos que pueden haber recibido sus primeras vacunas en otros estados pero quieren obtener la segunda en New Hampshire.

"Todo eso, realmente lo veremos en las próximas semanas y nos aseguraremos de definirlo con mucha claridad", dijo.

También se han modificado algunas restricciones, incluidas las de peluquerías y salones (ahora se permiten las salas de espera sin cita previa), restaurantes y bares (ahora se permiten bandas pequeñas y juegos de bar) y campamentos.

Todavía se recomienda a los viajeros nacionales que se pongan en cuarentena al llegar a New Hampshire, pero no es obligatorio.

Sin embargo, el mandato de las máscaras no se levantó, dijo Sununu en una conferencia de prensa el jueves pasado: "Ha demostrado ser eficaz. Las máscaras funcionan".

La forma más rápida de programar una cita es mediante vaccines.nh.gov. Los residentes aún pueden llamar al 211 para programar una cita.