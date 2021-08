Doctor explica el por qué es necesaria una vacuna de refuerzo

Se espera que la administración de Biden haga un anuncio esta semana sobre una inyección de refuerzo de la vacuna COVID-19 para todos los estadounidenses. Lo más probable es que la recomendación sea recibir una vacuna de refuerzo ocho meses después de recibir su segunda dosis. Esta información provino de dos fuentes familiarizadas con las discusiones actuales en la administración Biden.

Los funcionarios federales de salud han estado investigando si serían necesarias las vacunas de refuerzo. Han estado revisando casos en Estados Unidos y situaciones en otros países como Israel, donde estudios preliminares sugieren que la protección de la vacuna contra enfermedades graves disminuyó entre los vacunados en enero.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Varias personas en East Hartford dijeron el martes que están a favor de una vacuna de refuerzo.

“Me tomó un tiempo conseguir mi primera inyección. Pero después de investigar y ver a tanta gente enfermarse, incluida mi familia y yo, contraje COVID, no tengo ningún problema con eso ”, dijo Daly Giguere, de Newington.

"Estoy contento con eso porque hay muchas personas que ya están en el hospital con el virus", dijo Robert Shannon, de East Hartford.

"Estoy totalmente de acuerdo", dijo Melinda McDonagh, de Coventry. “No sé cómo los profesionales médicos van a manejarlo con vacunas contra la gripe casi al mismo tiempo y COVID va a abrumar, creo que los consultorios médicos y farmacias y cosas por el estilo. Pero definitivamente creo que es una buena idea".

Mientras que otros que han sido completamente vacunados están recelosos de recibir una vacuna de refuerzo.

“Técnicamente, ahora debería recibir una inyección de refuerzo. No estoy segura de si voy a hacerlo ", dijo Sarah Jones, de East Hartford." Simplemente no estoy segura de los efectos duraderos de la inyección en sí ".

“Simplemente no siento que lo necesite. La historia cambia desde que salió. Los hechos no son claros y ya no quiero ser un conejillo de indias humano ", dijo Justin Lavoie, de South Windsor.

El Dr. Anuj Vohra, director médico de servicios de emergencia del Hospital Charlotte Hungerford en Torrington, dijo que comprende la frustración que siente la gente con el cambio de orientación.

“Desearía que esto fuera, 'Oye, tómate esta pastilla y ya terminaste'. Desearía que fuera como una dosis de penicilina en el día que lo curó. Pero estamos lidiando con una enfermedad que la humanidad nunca ha visto antes y estamos tratando de resolverla a medida que avanzamos y tenemos las mentes más brillantes del mundo trabajando en esto", dijo Vohra.

El Dr. Vohra continuó diciendo que las personas, tanto vacunadas como no vacunadas, están siendo tratadas para COVID-19 en el Hospital Charlotte Hungerford, pero las personas no vacunadas están más enfermas y requieren estadías más largas.

El Dr. Vohra dijo que un refuerzo ayudará a estimular los anticuerpos de las personas, pero sin él, la efectividad de las vacunas iniciales se desgastará con el tiempo.

Con la variante delta de propagación rápida y la posibilidad de más variantes en el futuro, el Dr. Vohra dijo que alentaría a todos a recibir la vacuna de refuerzo cuando esté disponible.

“El año que viene, es posible que tengamos otra vacuna de refuerzo. Creo que, lamentablemente, tenemos que acostumbrarnos a las actualizaciones. Sabes que actualizamos nuestras computadoras portátiles, actualizamos nuestras computadoras, actualizamos tantas cosas en nuestras vidas que requieren modificaciones ”, dijo Vohra.

Las dosis de refuerzo no comenzarían hasta que la FDA apruebe formalmente las vacunas. Para Pfizer, eso podría ser en las próximas semanas de septiembre.