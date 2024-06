Dueño de Stash’s Pizza condenado por cargos de trabajo forzado

El propietario de una cadena de pizzerías de Boston ha sido condenado por cargos de trabajos forzados después de que un jurado determinara que abusó de seis de sus empleados, ya sea obligándolos o tratando de obligarlos a cumplir demandas excesivas mediante abuso físico, amenazas de violencia y daño, y deportación.

El propietario de Stash's Pizza, Stavros "Steve" Papantoniadis, de 48 años, de Westwood, fue declarado culpable de tres cargos de trabajo forzoso y tres cargos de intento de trabajo forzado el viernes, según la Oficina del Fiscal Federal en Massachusetts.

El veredicto llega tras una larga investigación sobre las denuncias contra Papantoniadis, detenido en marzo de 2023. El caso pone de relieve la cuestión de los derechos de los trabajadores, en particular de aquellos que no tienen un estatus migratorio.

Los funcionarios dijeron que Papantoniadis emplearía deliberadamente a trabajadores sin estatus migratorio para trabajar entre bastidores, obligándolos a trabajar 14 horas o más y hasta siete días a la semana. Según el caso presentado ante el tribunal, Papantoniadis disponía de poco personal en sus pizzerías y vigilaba a los trabajadores con cámaras de vigilancia.

Este caso se centró en el trato que dio a seis empleados: cinco hombres y una mujer. Los fiscales dijeron que los amenazó con hacerles daño o con deportarlos si no cumplían con sus demandas.

En un caso detallado en la acusación, cuando se enteró de que un empleado tenía la intención de renunciar, lo estranguló violentamente, dijeron los investigadores. Cuando otros empleados expresaron su deseo de renunciar, le dijo a uno que lo mataría y llamaría a las autoridades de inmigración; en otro instante amenazó al trabajador diciéndole que sabía dónde vivía. Cuando otro trabajador intentó salir de una de las tiendas de Papantoniadis, supuestamente persiguió a la víctima por la Ruta 1 en Norwood y denunció falsamente a la víctima a la policía para presionarla a continuar trabajando en la tienda.

“Stavros Papantoniadis infundió miedo a sus empleados. Les pagó mal y los amenazó, algunos con temor a ser arrestados y muchos con abuso físico. Hoy, el jurado vio las indignidades a las que fueron sometidos sus empleados y encontró a Papantoniadis culpable de violaciones de trabajo forzoso”, dijo Michael J. Krol, agente especial a cargo de las investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva Inglaterra.

Stash's Pizza es una cadena local y tiene ubicaciones en Dorchester y Roslindale. También solía operar en ubicaciones en Norwood, Norwell, Randolph, Weymouth y Wareham.

Cada cargo conlleva una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta cinco años de libertad supervisada y restitución. La sentencia de Papantoniadis está prevista para el 12 de septiembre de 2024.

Este caso no es la primera vez que Papantoniadis se enfrenta a un escrutinio por sus prácticas laborales. El Departamento de Trabajo de EE. UU. presentó por primera vez una demanda en marzo de 2017 contra Stash's Pizza, Boston Pizza Co. y Weymouth Pizza Co y los propietarios Stavros "Steve" Papantoniadis y Polyxeny "Paulina" Papantoniadis. La demanda alegaba que los demandados no pagaron las horas extras adecuadas a 120 empleados, tergiversaron las tarifas salariales de los empleados y falsificaron registros de tiempo entre noviembre de 2013 y marzo de 2016.

En 2018, el departamento obtuvo una orden judicial del tribunal para detener las violaciones que continuaron ocurriendo después de la presentación de la demanda y prohibir a los acusados ​​tomar represalias contra empleados y exempleados y ordenarles que mintieran o no hablaran con los investigadores de la WHD. Los representantes del Departamento visitaron cada restaurante y leyeron la orden judicial en los idiomas nativos de los trabajadores para asegurarse de que entendieran las protecciones de la orden judicial y su derecho a hablar con el Departamento sobre las condiciones del lugar de trabajo.

En 2019, se ordenó a los dueños de negocios pagar más de $300,000 en salarios atrasados.

Y después de eso, la Oficina del Fiscal General de Massachusetts recibió tres quejas desde 2019 contra Stash's Pizza, por violaciones de salarios y horarios.

Existen leyes tanto estatales como federales para proteger a todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio.

Recursos

Los miembros del público que crean que son víctimas de trata laboral o que tengan información sobre la trata laboral, pueden llamar al 888-221-6023 o enviar un correo electrónico a USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov.

Puede comunicarse con Mass COSH por teléfono al 617-825-SAFE(7233)

Servicios legales del área metropolitana de Boston: 617-371-1234

Gabinete de Empoderamiento de los Trabajadores de Boston 617-918-5248 workers@boston.gov